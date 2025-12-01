CANAL RCN
Colombia Video

Así fue el rescate de un niño de dos años que fue abandonado por más de siete horas adentro de un carro

El menor fue dejado adentro del carro en el sector de La Favorita, Bogotá. La Policía lo rescató a tiempo.

Noticias RCN

noviembre 12 de 2025
07:53 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El niño de dos años estaba en un carro y, de acuerdo con lo mencionado por la Policía, lo dejaron abandonado por más de siete horas en Bogotá.

Murió hombre que en aparente estado de embriaguez fue linchado luego de atropellar motociclistas en Bogotá
RELACIONADO

Murió hombre que en aparente estado de embriaguez fue linchado luego de atropellar motociclistas en Bogotá

Los uniformados estaban patrullando inmediaciones de La Favorita cuando se percataron del abandono. Acto seguido y con el apoyo de los vecinos, pudieron abrir el carro para sacar al menor.

No se sabe quiénes son la mamá y el papá

No se encontró ningún familiar en los alrededores, por lo que el niño quedó en manos del Bienestar Familiar. El carro fue inmovilizado y se está a la espera que, ya sea la mamá, el papá y los acudientes del joven, se presenten ante las autoridades.

En video quedó el momento en el que una uniformada alzó al niño y lo sacó por la ventana.

¿Cómo reportar un caso de abandono de menores?

Los abandonos de menores ocurren frecuentemente en la capital. El caso más reciente se presentó el pasado 6 de noviembre en la localidad de Ciudad Bolívar. Dos hermanos, de tres y seis años, fueron dejados en una vivienda en Villa de Los Alpes.

Encadenados: dos menores en condición de abandono fueron rescatados en el Valle de Aburrá
RELACIONADO

Encadenados: dos menores en condición de abandono fueron rescatados en el Valle de Aburrá

Con el paso de las horas, el llanto de ambos se acrecentó, lo cual hizo que los vecinos se alertaran de lo ocurrido. Tras el respectivo llamado a la Policía, fueron rescatados sanos y salvos.

Si una persona identifica que un menor posiblemente fue abandonado, lo primero que debe hacer es comunicarse con el Bienestar Familiar a través de la línea (57 1) 01 8000 91 80 80. Durante la conversación, es fundamental ser detallado; con el fin de contar con la mayor información sobre la situación de los niños.

En caso de que haya indicios de maltrato, es fundamental comunicarse con la Policía de Infancia y Adolescencia. Después del llamado, el ICBF tomará cartas en el asunto y también se articulará con la Policía para el rescate y restablecimiento de derechos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Feminicidio

Pequeña de 6 años fue asesinada a golpes por su madrastra: fingió una caída, pero la descubrieron

Accidente de tránsito

Alcalde Galán pide retomar campaña de ‘Estrellas negras’ en la vía tras muerte de menor en accidente con taxista

Sincelejo

Promesa del fútbol colombiano murió ahogado: su padre también falleció cuando intentó rescatarlo

Otras Noticias

Dólar

El precio del dólar se mantuvo en sorpresiva e importante tendencia HOY 12 de noviembre de 2025: así se cotizó

El precio del dólar se mantuvo en una tasa histórica en más de tres años. Descubra en cuánto abrió este 12 de noviembre de 2025.

Selección Colombia

Colombia vs. Francia, dieciseisavos del Mundial sub-17: fecha, hora y canal para ver

Prográmese con el partidazo entre Colombia y Francia por los dieciseisavos del Mundial sub-17 que se disputa en Catar.

Artistas

Reconocida cantante se desmayó en pleno concierto: esto fue lo que sucedió

Cuidado personal

Riesgos de la luz azul en los ojos: así podría proteger su vista del daño

Masterchef Celebrity Colombia

Confirman la fecha oficial del gran final de MasterChef Celebrity Colombia 2025