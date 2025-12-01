Así fue el rescate de un niño de dos años que fue abandonado por más de siete horas adentro de un carro

El niño de dos años estaba en un carro y, de acuerdo con lo mencionado por la Policía, lo dejaron abandonado por más de siete horas en Bogotá.

Los uniformados estaban patrullando inmediaciones de La Favorita cuando se percataron del abandono. Acto seguido y con el apoyo de los vecinos, pudieron abrir el carro para sacar al menor.

No se sabe quiénes son la mamá y el papá

No se encontró ningún familiar en los alrededores, por lo que el niño quedó en manos del Bienestar Familiar. El carro fue inmovilizado y se está a la espera que, ya sea la mamá, el papá y los acudientes del joven, se presenten ante las autoridades.

En video quedó el momento en el que una uniformada alzó al niño y lo sacó por la ventana.

¿Cómo reportar un caso de abandono de menores?

Los abandonos de menores ocurren frecuentemente en la capital. El caso más reciente se presentó el pasado 6 de noviembre en la localidad de Ciudad Bolívar. Dos hermanos, de tres y seis años, fueron dejados en una vivienda en Villa de Los Alpes.

Con el paso de las horas, el llanto de ambos se acrecentó, lo cual hizo que los vecinos se alertaran de lo ocurrido. Tras el respectivo llamado a la Policía, fueron rescatados sanos y salvos.

Si una persona identifica que un menor posiblemente fue abandonado, lo primero que debe hacer es comunicarse con el Bienestar Familiar a través de la línea (57 1) 01 8000 91 80 80. Durante la conversación, es fundamental ser detallado; con el fin de contar con la mayor información sobre la situación de los niños.

En caso de que haya indicios de maltrato, es fundamental comunicarse con la Policía de Infancia y Adolescencia. Después del llamado, el ICBF tomará cartas en el asunto y también se articulará con la Policía para el rescate y restablecimiento de derechos.