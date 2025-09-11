CANAL RCN
Colombia

Encadenados: dos menores en condición de abandono fueron rescatados en el Valle de Aburrá

El rescate se logró gracias a una abertura entre la pared y el techo de la vivienda.

Noticias RCN

noviembre 09 de 2025
09:05 a. m.
Un caso de abandono a menores ha consternado a la comunidad del nororiente del departamento de Antioquia tras conocerse el rescate de dos niños, quienes se encontraban en condición de abandono por, presuntamente, más de doce horas.

Dos menores abandonados en el Valle de Aburrá

La Policía Nacional, a través del Grupo de Protección a la Infancia y la Adolescencia, atendió un caso de abandono infantil en el que dos menores, de 11 y 12 años respectivamente, fueron encontrados en condición de abandono.

El hecho se dio a conocer a las autoridades ya que, según las primeras informaciones, los niños se habrían encontrado solos y encerrados desde el día anterior.

Por medio de la intervención que realizaron las autoridades se logró el ingreso a la vivienda gracias a una abertura entre la pared y el techo del recinto por donde ambos menores salieron para proteger su integridad física y emocional.

No obstante, las imágenes captadas en video, durante el rescate de los menores, lograron evidenciar que estos se encontraban encadenados, pues se observa como uno de estos tiene su pie enrollado por una cadena que estaba ajustada a una estructura de metal que se encontraba en el lugar.

Posteriormente, los menores fueron bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que se lleve a cabo el debido proceso y se puedan restablecer sus derechos.

“Este caso refleja una realidad que, aunque dolorosa, nos impulsa a seguir fortaleciendo el trabajo articulado con las instituciones competentes para prevenir el abandono y cualquier forma de vulneración contra nuestros niños, niñas y adolescentes”, manifestó el Brigadier General William Castaño Ramos, comandante de Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Situación de la niñez en Colombia

Así mismo, el comandante general dio a conocer que, en lo que va del año 2025, se ha hecho acompañamiento a 260 menores en situación de abandono. Por esto, las autoridades instan a la ciudadanía a reportar estas situaciones, pues este delito posee penas de prisión de 32 a 108 meses.

“Invitamos a toda la comunidad a no guardar silencio frente al maltrato, abandono o cualquier forma de violencia infantil”, finalizó el Brigadier General William Castaño.

