Murió hombre que en aparente estado de embriaguez fue linchado luego de atropellar motociclistas en Bogotá

En horas de la noche del martes 11 de noviembre, un hombre en aparente estado de embriaguez habría atropellado a dos motociclistas y un policía. Posteriormente habría huido.

Sin embargo, la comunidad lo habría linchado y producto de los golpes, falleció en un centro médico.

Conductor habría atropellado motociclistas y un policía

Los detalles del caso fueron dados a conocer por el coronel Álvaro Mora Rodríguez, comandante operativo de Seguridad Ciudadana #3. Los hechos ocurrieron en el barrio Tintal, localidad de Kennedy.

Aproximadamente 200 personas que se movilizaban en motocicleta persiguieron a este hombre, quien manejaba un campero color azul. El reporte oficial indica que desde la carrera 68 con Américas, habría embestido y realizando maniobras peligrosas para atropellar a los motociclistas.

En medio de esta situación, un policía también fue atropellado. Una patrulla que estaba atendiendo un procedimiento en Transmilenio estuvo en la persecución.

La huida del conductor terminó cuando se topó con los habitantes del sector. Lo lincharon hasta dejarlo gravemente herido. A pesar de ser llevado a la Clínica de Occidente, murió por los politraumatismos.

El coronel informó que la Policía está obteniendo los videos de las cámaras de los alrededores para conocer más detalles, tanto del vehículo del hombre como identificar a las personas que lo golpearon.

Conmoción por accidente que taxista ebrio protagonizó hace pocos días

Este hecho se suma al accidente ocurrido el pasado sábado 8 de noviembre. El hecho se presentó durante la noche en el barrio Santa Rita de la localidad San Cristóbal. Un taxista, identificado como José Eduardo Chalá Franco, estaba manejando en estado de embriaguez.

El hombre perdió el control del vehículo y a alta velocidad arrolló a 11 personas que pasaban por ahí, incluyendo cuatro menores de edad. Chalá aceptó cargos y fue enviado a la cárcel, mientras que una de las víctimas, Karol Estephanía de 15 años, murió por un paro cardiorrespiratorio.