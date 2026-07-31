Plataforma digital busca impulsar compras conscientes y mejores prácticas de bienestar animal

Una nueva iniciativa propone que los consumidores participen activamente en la discusión sobre las condiciones bajo las cuales se producen algunos alimentos de consumo cotidiano.

La plataforma digital 'Puntos con Alas' fue presentada como un programa orientado a promover decisiones de compra informadas y acciones ciudadanas relacionadas con el bienestar de los animales utilizados en la industria alimentaria. El proyecto cuenta con el respaldo de Mercy For Animals, organización internacional que trabaja contra prácticas consideradas crueles dentro de los sistemas de producción.

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El funcionamiento se distancia de los programas convencionales que entregan descuentos por la frecuencia de compra. Después de registrarse en su página web, las personas reciben distintas actividades para solicitar a las cadenas comerciales información y compromisos sobre el origen de sus productos. El esquema contempla igualmente contenidos educativos, eventos y materiales sobre alimentación a base de plantas.

Cuestionamientos al uso de jaulas en la producción de huevos

Uno de los principales temas abordados por la iniciativa es el confinamiento de gallinas en las denominadas jaulas en batería. Según cifras divulgadas por sus promotores, cerca de 600 millones de aves permanecerían bajo este sistema en América Latina.

Estas estructuras reducen considerablemente la movilidad de los animales y les impiden desarrollar comportamientos naturales, como extender las alas, caminar, anidar o explorar el entorno. Organizaciones defensoras de los animales sostienen que dichas limitaciones pueden generar lesiones, enfermedades y altos niveles de sufrimiento.

La plataforma pretende que los consumidores soliciten a los establecimientos comerciales políticas verificables para avanzar hacia cadenas de suministro libres de jaulas. También busca que las empresas informen de manera clara cuáles son los estándares aplicados por sus proveedores.

“Cada punto acumulado le devuelve al consumidor su capacidad de influir en el mercado, logrando que los estándares mínimos de bienestar dejen de ser negociables para las grandes marcas”, señaló Karen Andrea Reyes, vocera de 'Puntos con Alas'.

Consumidores piden mayor información sobre los productos

La preocupación por el impacto ambiental y las condiciones de producción ha comenzado a ocupar un espacio más visible en las decisiones de compra. Además del precio, la calidad o el sabor, algunos ciudadanos consultan el origen de los alimentos y las políticas sociales o ambientales de las compañías.

De acuerdo con la información entregada durante el lanzamiento, más de 2.600 empresas en distintos países han anunciado compromisos para abastecerse exclusivamente de huevos procedentes de sistemas libres de jaulas. Sin embargo, el cumplimiento y los plazos de estas medidas pueden variar según cada organización y mercado.

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Puntos con alas busca aprovechar esa tendencia para establecer un canal de participación entre consumidores y cadenas comerciales. Su alcance dependerá de la respuesta ciudadana, de la disposición empresarial para modificar sus procesos de abastecimiento y de la posibilidad de comprobar que los compromisos anunciados se traduzcan en cambios concretos.