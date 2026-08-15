Conmovedor: centro de acopio recoge pertenencias y memorias de las víctimas del terremoto en Cali

Un centro de acopio improvisado en el sur de Cali se ha convertido en un refugio de memorias familiares para las víctimas del colapso del edificio Cantabria.

Voluntarios recuperan pertenencias de las víctimas que dejó el terremoto

Entre escombros y polvo, voluntarios trabajan incansablemente para recuperar y clasificar pertenencias que representan mucho más que simples objetos materiales para quienes lo perdieron todo.

"En la misma comunidad no sabíamos qué hacer con las pertenencias, abrí mi casa y empezamos a recibir todas las pertenencias de las personas", relató Rubén Giraldo, voluntario del centro de acopio.

La iniciativa surgió de manera espontánea tras la tragedia, cuando la comunidad necesitaba un lugar para resguardar lo que se iba encontrando entre los restos del edificio colapsado.

El trabajo de recuperación ha dado frutos significativos. "Tengo que decirlo con una gran satisfacción porque muchos de ellos recuperaron todos sus papeles, tarjetas de crédito, cédulas y documentos importantes de su casa", agregó.

En el centro se almacenan fotografías familiares, retratos de abuelos, cartas antiguas, peluches de niños, insumos para mascotas y diversos artículos del hogar. Cada objeto recuperado representa un vínculo emocional con la vida anterior a la tragedia.

"Las personas se emocionan demasiado, sienten esa afinidad o esa alegría por encontrar cualquier artículo, desde una toalla, una tacita", explicó otra de las voluntarias del centro.

Los recuerdos que dejó el terremoto

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El impacto emocional de recuperar estas pertenencias va más allá del valor material. "Hay muchísimas fotografías, peluches de los niños, entonces como que se emocionan porque cuando ellos ven el hogar que perdieron y encuentran así sea lo más mínimo, pues es como esa conexión con ese ser querido que ya no está", señaló.

Los voluntarios trabajan de manera articulada, clasificando cuidadosamente cada objeto encontrado para facilitar su identificación y devolución.