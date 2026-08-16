Cayó mujer que reclutaba menores de edad para el Clan del Golfo en Caucasia

Una operación conjunta entre el Ejército Nacional y la Policía permitió la captura de una mujer señalada de estar involucrada en el reclutamiento ilícito de niños, niñas y adolescentes para actividades relacionadas con el accionar criminal del Clan del Golfo en el Bajo Cauca antioqueño.

Capturada alias Vanessa, ¿quién es?

La detenida, identificada con el alias de Vanessa, fue ubicada en el municipio de Caucasia, Antioquia, donde las autoridades hicieron efectiva una orden judicial en su contra.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por las autoridades, la mujer sería integrante de la subestructura Uldar Cardona Rueda, perteneciente al Clan del Golfo.

Su presunta función dentro de esta organización estaría relacionada con la incorporación de menores de edad a las dinámicas ilegales del grupo armado.

Señalada de instrumentalizar a menores

Las autoridades sostienen que ‘Vanessa’ habría participado en actividades orientadas a captar y reclutar menores de edad para ponerlos al servicio de la organización criminal. Práctica representa una grave vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes, quienes serían utilizados para participar en diferentes acciones ilícitas bajo las órdenes de estructuras armadas.

La captura fue realizada por tropas del Gaula Militar Bajo Cauca, en coordinación con funcionarios de la Unidad Básica de Investigación Criminal de la Policía Nacional.

Tras hacerse efectiva la orden judicial, la mujer quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de continuar el proceso judicial y determinar su situación jurídica.

Operación busca afectar al Clan del Golfo en el Bajo Cauca

Para las autoridades, la captura representa un golpe a las capacidades de la estructura criminal que opera en esta zona de Antioquia, especialmente por tratarse de una persona que estaría vinculada a una actividad que afecta directamente a la población menor de edad.

El Ejército señaló que este tipo de operaciones hacen parte de las acciones coordinadas que adelantan las instituciones para prevenir y combatir el reclutamiento ilícito, así como proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes.