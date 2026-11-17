La industria cinematográfica se encuentra afrontando un momento de duelo debido a que falleció una reconocida actriz que participó en películas de Batman, Star Wars y James Bond.

Tina Simmons, que era oriunda de Reino Unido y también se destacó en la televisión, murió el 14 de noviembre de 2026, a sus 83 años.

La noticia fue confirmada por Madeline Smith, la actriz británica que estuvo presente en 'The Vampire Lovers' y aseguró que fue amiga de Tina Simmons desde 1968.

¿Qué se sabe de la muerte de Tina Simmons, la reconocida actriz de Reino Unido?

De acuerdo con lo que han confirmado las autoridades, Tina Simmons fue encontrada sin vida en su apartamento.

Sin embargo, hasta el momento, sus seres queridos no han revelado las causas exactas de su fallecimiento.

Tina Simmons se formó actoralmente en la institución Arts Educational School y, a lo largo de su trayectoria, también incursionó en el modelaje fotográfico para comerciales.

Las producciones en las que apareció Tina Simmons, la reconocida actriz de Reino Unido

En cine, Tina Simmons es recordada por sus interpretaciones en:

'Star Wars: el retorno del Jedi'.

'Octopussy'.

'Superman III'.

'Supergirl'.

'Batman: el caballero de la noche'.

'007: Otro día para morir'.

'007: Su nombre es peligro'.

'Doctor Strange: Hechicero Supremo'.

'Spider-Man: Lejos de casa'.

Mientras tanto, en televisión se destacó en series como:

'Doctor Who'.

'The Bill'.

'Inspector Morse'.

'Minder'.

'Hart to Hart'.

'Lewis'.

'Coronation Street'.

Estas han sido las reacciones tras la muerte de Tina Simmons, la reconocida actriz de Reino Unido

Luego de que se confirmó el fallecimiento de la actriz Tina Simmons, los internautas han expresado mensajes de condolencias y han exaltado su talento.

"Dios la tenga en el cielo", "mucha fortaleza para sus familiares", "que en paz descanse", "siempre recordaremos sus interpretaciones", "esta noticia es muy triste", "se nos fue una gran persona" y "nos hizo felices con sus personajes", han sido algunas de las reacciones en las redes sociales.