Los delincuentes están inventando de todo en la calle para salirse con la suya. Las víctimas no solo deben estar pendientes de cuidar sus cosas, sino también de quién se les acerca.

En Usaquén, norte de Bogotá, capturaron a tres delincuentes que se hacían pasar por agentes de la SIJÍN de la Policía. Su último golpe había sido quitarle una cadena de oro a un ciudadano avaluada en más de 10 millones de pesos.

Los delataron las placas alteradas

Inclusive, estos criminales tenían las placas del carro alteradas para escapar. Sin embargo, los pudieron capturar y recuperaron la joya.

“Tras una alerta de un ciudadano por un vehículo con placas alteradas, se realizó el seguimiento de los sospechosos, quienes emprendieron la huida luego de observar la presencia policial. Gracias al plan candado, fueron interceptados cuadras más adelante”, informó el comandante operativo de Seguridad Ciudadana N.1, coronel Andrés Benavides.

Otro falso policía capturado

Esta no es la primera vez que detienen a personas que se hacen pasar por uniformados. En cambio, es una modalidad frecuente en Bogotá.

Por ejemplo, el pasado 28 de octubre, los policías estaban llevando a cabo labores de patrullaje en el barrio Marandú, cuando notaron que un criminal aparentaba ser uniformado para engañar y robar a los vecinos.

Las personas informaron que este hombre estaba abordándolos para intimidarlos con supuestos procedimientos policiales. Para no levantar sospechas, tenía una camiseta verde con hombreras, brazaletes que parecían oficiales y hasta un carné.

Sin embargo, su actitud sospechosa encendió las alarmas y, cuando los uniformados intercedieron, este hombre emprendió la huida por un caño, donde finalmente le cerraron el paso. Luego de verificar sus antecedentes, se comprobó que no era policía y que su verdadero propósito era robar.