Momentos de angustia se vivieron el pasado 14 de noviembre sobre la vía Panamericana, en el departamento del Cauca, luego de que una vaca ingresara a la carretera y comenzara a correr sin control entre los vehículos que transitaban por el corredor vial.

La emergencia se presentó a la altura de la estación de servicio Mi Bohío, en jurisdicción del municipio de Timbío.

¿Cómo lograron controlar a la vaca que iba corriendo por una carretera?

En las imágenes se observa cómo la vaca corre por la carretera detrás de varias motocicletas, mientras intenta cruzarse constantemente entre los carriles.

Algunos motociclistas intentan alejarla de la zona de circulación, pero sus esfuerzos no consiguen detenerla. La situación cambia cuando aparece otra motocicleta en la que se movilizaban dos hombres, uno conducía y el otro viajaba como parrillero, vestido con una camisa azul.

Este último llevaba una cuerda y, al percatarse del peligro, comenzó a maniobrar para alcanzar al animal. En medio de la persecución, consiguió lanzar el lazo y engancharlo alrededor del cuello de la res.

¿Qué pasó luego de que logró enlazarla?

Una vez logró enlazarla, el joven descendió rápidamente de la motocicleta y, sin soltar la cuerda, buscó un punto donde pudiera asegurarla.

Finalmente, consiguió amarrar el lazo a un poste ubicado a un costado de la carretera. La maniobra permitió frenar el desplazamiento de la vaca y mantenerla inmovilizada, evitando que continuara atravesándose entre los vehículos.