El precio del dólar abrió la jornada de este 17 de noviembre en 3.315,00 pesos, de acuerdo con el Banco de la República de Colombia.

Y, en medio de ese escenario, la Tasa Representativa del Mercado se encuentra en 3.316,70 pesos, manteniendo su mismo nivel del día anterior (16 de noviembre de 2026).

Precio del dólar en Colombia hoy 17 de noviembre de 2026: estos son los datos más importantes

La Tasa Representativa del Mercado del dólar, a diferencia de la del martes de la semana anterior (10 de noviembre de 2026), tuvo un incremento de 46.82 pesos y el 1.43 %.

Tomando como referencia la TRM de hace un mes (17 de octubre de 2026), el aumento fue de 142.03 pesos, que equivalen al 4.47 %.

Revisando la primera Tasa Representativa del Mercado reportada en el 2026, hubo un decrecimiento de 440.38 pesos y del 11.72 %.

Además, respecto a la TRM de hace un año (17 de noviembre de 2025), el descenso fue de 448.07 pesos, que representan un 11.9 %.

¿Cómo se están comprando y vendiendo los dólares en las casas de cambio de Colombia hoy 17 de noviembre de 2026?

En los primeros monitoreos, se han identificado, en promedio, las siguientes tarifas en las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín: