Un encuentro que comenzó en un establecimiento comercial de la Zona T, en el norte de Bogotá, terminó en un caso de secuestro extorsivo.

Un comerciante de 57 años fue retenido durante aproximadamente 48 horas por varias personas que, al parecer, lo trasladaron inicialmente a un hotel en la localidad de Teusaquillo y posteriormente a una vivienda en el sur de la ciudad.

La situación fue conocida luego de que la pareja sentimental del hombre denunciara su desaparición ante la línea 165 del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) de la Policía Nacional.

¿Qué ocurrió mientras el comerciante estuvo secuestrado?

De acuerdo con las primeras indagaciones, después de salir del establecimiento comercial en compañía de varias personas, el hombre habría sido llevado a un hotel de Teusaquillo, donde comenzó el episodio de intimidación.

Presuntamente, los responsables utilizaron el teléfono celular de la víctima para obligarla a grabar y enviar mensajes de voz a sus familiares y amigos. En las comunicaciones exigían pagos de dinero a cambio de permitirle recuperar su libertad.

Las sumas solicitadas, según la información entregada por las autoridades, iban desde un millón hasta 30 millones de pesos.

Ante la gravedad de los hechos, la Policía activó los mecanismos de búsqueda urgente. Durante el proceso, la denunciante entregó información sobre la ubicación geográfica del celular del comerciante, un dato que resultó determinante para orientar el operativo.

¿Cómo encontraron al comerciante que había sido secuestrado en Bogotá?

Con la información sobre la posible ubicación del dispositivo móvil, los investigadores del GAULA se desplazaron hasta el barrio El Amparo, en la localidad de Kennedy, donde concentraron las labores de búsqueda.

Al llegar al inmueble, los uniformados se encontraron con que varias personas intentaban escapar por los techos de las viviendas vecinas. En medio de la intervención, y tras escuchar llamados de auxilio, los policías ingresaron al lugar.

Allí encontraron al comerciante, quien llevaba cerca de dos días privado de la libertad. El hombre estaba atado de pies y manos con cables y permanecía bajo la vigilancia de uno de los presuntos responsables.

Según el reporte policial, la víctima también habría estado bajo los efectos de sustancias tóxicas que presuntamente fueron utilizadas para doblegar su voluntad e impedir que pudiera defenderse o escapar.

¿Quiénes estaban detrás del secuestro?

El procedimiento permitió la captura en flagrancia de dos personas y la aprehensión de un adolescente de 16 años, quienes estarían relacionados con el secuestro extorsivo.

Entre los detenidos se encuentra una mujer que, de acuerdo con la investigación, habría acompañado al comerciante cuando salió del establecimiento ubicado en la Zona T. Este detalle hace parte de las hipótesis que buscan establecer cómo se produjo el acercamiento inicial con la víctima y quiénes participaron en su posterior retención.

Durante el operativo también fueron incautados cinco teléfonos celulares, un frasco de clonazepam y varios objetos personales del hombre rescatado. Estos elementos quedaron en poder de las autoridades y serán parte del material probatorio dentro del proceso.

¿Qué pasará con los presuntos responsables?

Las dos personas capturadas, el adolescente aprehendido y los elementos recolectados durante el procedimiento fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para avanzar en el proceso judicial por el delito de secuestro extorsivo.