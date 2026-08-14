Venezuela anuncia la excarcelación de 131 presos políticos en medio de negociaciones

Venezuela anunció este viernes la excarcelación de 131 personas que permanecían privadas de la libertad, en una decisión que se conoce en medio de las negociaciones entre la oposición y el gobierno interino del país, con el respaldo de Estados Unidos.

Venezuela anuncia excarcelación de más de 130 presos políticos

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El gobierno venezolano informó, mediante un comunicado, que otorgó medidas alternativas a la privación de la libertad a estas personas, quienes se encontraban detenidas por su presunta o comprobada participación en delitos contemplados en el ordenamiento jurídico del país.

La decisión se produce siete meses después de la caída de Nicolás Maduro y luego del primer ciclo de conversaciones entre representantes de la oposición y las autoridades interinas.

Excarcelación de presos políticos era una de las prioridades

Dinorah Figuera, jefa de la delegación opositora, había manifestado el jueves su compromiso de promover la liberación de presos políticos como parte de los acuerdos derivados de las primeras conversaciones.

La excarcelación de los detenidos se había convertido en una de las principales demandas sociales dentro del proceso de diálogo que busca avanzar hacia una transición política en Venezuela.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó la medida como un "paso crucial para el proceso de reconciliación de la nación".

Rubio también señaló que Estados Unidos continuará siguiendo de cerca las conversaciones presenciales que se desarrollan entre las autoridades interinas venezolanas y los representantes involucrados en el proceso.

La noticia generó expectativa entre los familiares de personas que permanecen detenidas. A las afueras de la cárcel de El Rodeo, cerca de Caracas, familiares de presos políticos que llevan meses permaneciendo en el lugar recibieron con sorpresa la salida de varios detenidos.

Entre los liberados está Emirlendris Benítez

Entre las personas excarceladas se encuentra Emirlendris Benítez, quien permanecía detenida desde agosto de 2018 y había sido acusada de participar en un supuesto atentado con drones contra Nicolás Maduro.

Benítez fue condenada a 30 años de prisión por delitos que incluían homicidio calificado frustrado, terrorismo y traición a la patria.

Organizaciones defensoras de derechos humanos y abogados habían denunciado que durante su detención fue sometida a torturas y tratos crueles y degradantes. También señalaron que sufrió un aborto espontáneo.