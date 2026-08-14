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Colombia

Ejército da de baja a alias Momo y captura a cabecillas del Clan del Golfo en Antioquia

En la misma operación fue capturada alias Mónica y se incautó arsenal.

Foto: Ejército

Noticias RCN

agosto 14 de 2026
07:58 p. m.
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El presidente Abelardo de la Espriella informó que el Ejército Nacional abatió en la vereda El Tigre, municipio de El Bagre, Antioquia, a alias Momo, señalado cabecilla del Clan del Golfo.

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En la misma operación fue capturada alias Mónica y se incautó un arsenal compuesto por “tres fusiles, seis pistolas, 28 proveedores, 1.350 cartuchos de diferente calibre, un computador, detectores de señal y distintos aparatos electrónicos”.

Captura de alias Chuzo y advertencia a otros cabecillas

En otro operativo, el mandatario confirmó la captura de alias Chuzo, integrante de la estructura Jorge Iván Arboleda del Clan del Golfo, en una acción conjunta entre el Ejército y la inteligencia de la Policía Nacional.

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Según De la Espriella, este cabecilla estaba vinculado a “acciones terroristas contra la fuerza pública, confrontaciones con el ELN y dinamizar las rentas criminales”.

El presidente lanzó un mensaje directo a otros jefes criminales: “Aprovecho para notificar a alias Chiquito Malo, Rodrigo Flechas, El Cura y Richard… Vamos por todos ustedes. Una muy mala noticia”.

Ataque con drones y lucha contra el narcotráfico

De la Espriella también denunció que un ataque con drones dejó como saldo la muerte del sargento segundo Yuber Antonio Gutiérrez y cuatro soldados heridos. “Toda mi solidaridad y cariño para la familia del sargento… A los delincuentes terroristas les digo, no quedarán impunes”, expresó.

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El jefe de Estado resaltó además la incautación de 2,3 toneladas de cocaína por parte de la Armada Nacional y la captura de tres personas.

“El peor cáncer que tiene Colombia es el narcotráfico y lo vamos a acabar con fumigación, con bombardeos y con acciones decididas”, afirmó, al tiempo que exaltó el papel de las Fuerzas Militares en la ofensiva contra los grupos ilegales.

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