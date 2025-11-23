CANAL RCN
Colombia Video

Resiliente historia de Martha Cecilia: el conflicto le arrebató a su familia y hoy ayuda a otras víctimas

Martha Cecilia Caycedo es la protagonista de esta edición de Mujeres Que Inspiran.

Noticias RCN

noviembre 23 de 2025
06:29 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La desaparición forzada sigue dejando heridas en miles de familias. Martha Cecilia Caycedo perdió a su esposo, familiares y parte de su hogar en el conflicto armado; pero en lugar de rendirse, dedicó dos décadas a buscar respuestas junto a su hijo, transformando su dolor en una causa colectiva que hoy beneficia a cientos en Nariño.

JEP avala investigación sobre el asesinato y desaparición forzada de 47 personas en Dabeiba e Ituango
RELACIONADO

JEP avala investigación sobre el asesinato y desaparición forzada de 47 personas en Dabeiba e Ituango

“Me quedaron los restos de mi hijo botado, quedó mi esposo y mi familia desaparecidos”, relató Caycedo, quien desde hace 20 años recorre territorios peligrosos buscando a sus seres queridos. Su testimonio refleja la crueldad del conflicto que ha marcado a Colombia durante décadas.

20 años buscando a sus seres queridos

La búsqueda comenzó cuando su hijo era pequeño: “Me tocaba meterlo en la maleta para poder ir a buscar, colocarnos la mochila, coger el machete, llevar un bolso con el agua para ir a buscar. A medida que nosotros caminábamos en ese territorio, muchas más mujeres empezaron a unirse”.

Disidencias tenían listo gigantesco arsenal de explosivos para atentar en Valle del Cauca
RELACIONADO

Disidencias tenían listo gigantesco arsenal de explosivos para atentar en Valle del Cauca

De esas caminatas nació la Asociación Colombiana de Víctimas de Desaparición Forzada en Ipiales - Nariño (ASOVICOMPI), una fundación que lleva entre 15 y 16 años trabajando con el tema de personas desaparecidas. La organización se convirtió en un refugio para madres y familias buscadoras que comparten el mismo dolor y determinación.

“Estoy con preocupación que la desaparición no solamente golpea en ese conflicto tan duro que ha marcado a Colombia, sino que fuera de él. Las desapariciones de las personas se dan a diario, y en esta frontera mucho más”, sostuvo Caycedo.

Los alcances de la asociación

ASOVICOMPI ha logrado incidir a nivel departamental, nacional e internacional. Por ser vecinos de Ecuador, han trabajado en casos transfronterizos. “Hemos logrado encontrar a niñas que han sido reportadas por sus familiares como desaparecidas, que se las logró encontrar algunas chicas con vida, pero ya han pasado fronteras, tanto la frontera de Ecuador como la frontera de Perú”.

En honor a las más de 4.000 personas desaparecidas en Nariño, Caycedo y ASOVICOMPI mantienen viva la esperanza de encontrar respuestas que, aunque no devuelvan a los seres queridos, signifiquen un alivio y permitan a las familias encontrar algo de paz tras años de incertidumbre.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Antioquia

Buscan a docente que desapareció tras aparatoso accidente en Antioquia: hay una hipótesis

Gustavo Petro

Denuncian al presidente Petro ante la Comisión de Acusaciones por presunto lavado de activos

Magdalena

María Margarita Guerra es la nueva gobernadora del Magdalena tras elecciones atípicas

Otras Noticias

Medio oriente

Israel mata al jefe de Estado Mayor de Hezbolá en ataque aéreo en Beirut

Se trata del comandante de mayor rango del movimiento chiita asesinado por Israel desde el inicio del alto el fuego de noviembre de 2024.

Andrea Valdiri

¿Lo traicionó? Fuerte mensaje de la pareja de Andrea Valdiri: rumor de separación e infidelidad

¿Infidelidad a la vista? La indirecta explosiva de Juan Daniel desató rumores de ruptura con Andrea Valdiri.

Cristiano Ronaldo

Golazo de Cristiano Ronaldo de chilena con Al-Nassr: llegó a 955 anotaciones

Cuidado personal

¿Por qué hay personas que hablan estando dormidas? Esto dice la ciencia del sueño

Emprendimiento

Estas son las marcas y restaurantes que dominaron la atención de los consumidores