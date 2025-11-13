JEP avala investigación sobre el asesinato y desaparición forzada de 47 personas en Dabeiba e Ituango

La Sección de Reconocimiento de Verdad avaló la investigación sobre el caso conjunto del cementerio Las Mercedes de Dabeiba, Antioquia, al establecer el asesinato y desaparición forzada de 47 personas entre 2002 y 2006.

Tras analizar las pruebas y testimonios de víctimas y comparecientes, la Sala determinó que existen elementos para imponer sanciones propias en contra de siete exmilitares comparecientes.

Sobre dos de ellos, el sargento viceprimero (r) Jaime Coral Trujillo y el sargento segundo (r) Fidel Iván Ochoa Blanco, la JEP emitió un cambio de atribución de responsabilidad de complicidad a coautoría por los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada.

Esta decisión se tomó al encontrar que tanto Coral Trujillo como Ochoa Blanco, “ostentaron un rol esencial en la comisión de estos delitos e incumplieron los deberes derivados de su pertenencia a la fuerza pública”.

Dos militares (r) imputados por tortura

Además, la JEP encontró responsables al mayor (r) Yair Leandro Rodríguez Giraldo y al sargento segundo (r) Fidel Iván Ochoa Blanco, por el delito de tortura, al comprobar que “causaron graves sufrimientos físicos y mentales a las víctimas antes de asesinarlas”.

Sobre Ochoa también se encontró responsabilidad por omisión, al no impedir un acto de violencia sexual de parte del paramilitar alias Juancho, contra una menor de edad, que además fue asesinada y desaparecida.

Se trata de una menor de 13 años, reclutada bajo discursos contrainsurgentes y asesinada un día después con colaboración de los militares y del exparamilitar que los acompañaba en la operación, vestido con prendas oficiales y cargando armamento del Ejército.

Así asesinaron y desaparecieron civiles en Antioquia

Sobre los patrones macrocriminales, la JEP identificó tres formas en las que se cometieron los crímenes en la región.

Se trata de los asesinatos de personas señaladas como colaboradoras de la guerrilla, cometidos fuera de combate y con ayuda de grupos paramilitares. Además, los homicidios de civiles trasladados desde Turbo y Medellín, para demostrar resultados y control territorial. Finalmente, se evidenció la desaparición forzada por medio del ocultamiento de cuerpos en cementerios municipales.

La Sección concluyó que se cometieron asesinatos y desapariciones contra personas que no participaban del conflicto, cuyos cuerpos se ocultaron en cementerios como el de Dabeiba y otros municipios cercanos, para luego presentarlas como bajas en combate.

Dentro de este patrón se dio una alianza entre agentes del Estado y estructuras paramilitares.

¿Cuáles serán las sanciones por este caso?

Sobre las sanciones propias de restauración, la JEP determinó lo siguiente: