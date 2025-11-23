Disidencias tenían listo gigantesco arsenal de explosivos para atentar en Valle del Cauca

Las autoridades desmantelaron un depósito de material explosivo con el que las disidencias de las Farc planeaban utilizar para ataques terroristas con drones en el Valle del Cauca.

El operativo efectuado en conjunto por la Tercera Brigada del Ejército, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el CTI de la Fiscalía permitió neutralizar una amenaza directa contra la población civil y las tropas.

Frente Jaime Martínez estaría detrás

El hallazgo se registró en zona rural de Jamundí, específicamente en el corregimiento de San Antonio y la vereda Bellavista. Las autoridades atribuyen la preparación de estos ataques al Frente Jaime Martínez, el cual está presente en la frontera con Cauca.

El arsenal contenía 14 granadas de fabricación artesanal de 60 milímetros, 25 paquetes de pólvora negra, 100 metros de mecha lenta, 300 metros de cable doble y un chaleco multipropósito. Este material estaba listo para ser lanzado desde drones contra objetivos civiles y militares.

La Gobernación del Valle del Cauca tomó cartas en el asunto y firmó un decreto especial que busca contrarrestar los ataques terroristas, principalmente en corregimientos y zonas cercanas al Cauca. Por su parte, las unidades militares intensifican los operativos en la región en aras de capturar a los principales cabecillas de las disidencias.

Alerta de la Defensoría en Suárez

Cabe recordar que el pasado 11 de noviembre, la Defensoría alertó que el Frente Jaime Martínez tenía en grave peligro a los habitantes de Suárez, Cauca. Por eso, se emitió la alerta temprana 018.

Las disidencias han tenido especial interés en esta región, dado que es un corredor clave para el narcotráfico y minería ilegal. En búsqueda de mantener el control, han suplantado las funciones estatales, tales como el cobro de impuestos y administración de justicia.

Justamente, la alerta hizo énfasis en el uso de explosivos improvisados, tatucos y drones. Del mismo modo, los menores de edad, indígenas, afrocolombianos, campesinos, mujeres, líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes son las poblaciones con mayor peligro.