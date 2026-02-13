"Respetaré su decisión pero actuaré de acuerdo a la Constitución": Petro sobre suspensión del decreto de salario mínimo

Este viernes 13 de febrero, el Consejo de Estado suspendió de manera provisional los efectos del decreto que fijó el salario mínimo para 2026, expedido el 29 de diciembre y en el que el aumento fue del 23%.

Tras la decisión, el presidente Gustavo Petro aseguró que el actual decreto cumple con los criterios económicos y que respetará la decisión, pero actuará de acuerdo a la Constitución.

"El decreto de salario vital es ordenado por la Constitución. Y el decreto ya expedido tiene todos los criterios económicos que se han reflejado en él, así que el decreto transitorio que pide el magistrado, mientras resuelve de fondo el Consejo de Estado, seguirá las órdenes de la Constitución, respetaré su decisión pero actuaré de acuerdo a la Constitución".

Pone en riesgo la Constitución: Gustavo Petro

El jefe de Estado afirmó que la suspensión del decreto de salario mínimo vital pone el riesgo la Constitución que no permite deteriorar el poder adquisitivo.

"Disminuir la demanda por alimentos vitales en Colombia en las actuales circunstancias llevaría a detener la economía nacional y a aumentar el hambre y la desnutrición infantil, la más grave. Eso atenta contra la vida. Nada más anticonstitucional".

El mandatario anunció además que el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, tendrá una reunión de concertación para estudiar el nuevo decreto que se expedirá.

“La reunión de concertación se hará a luz de las últimas mediciones económicas y estudios, que muestran la incidencia marginal del salario vital en el incremento de precios en algunos productos alimenticios. También debe estudiarse la incidencia del alza de la tasa de interés en el empleo en Colombia y en el aumento del déficit y de los precios en Colombia”.