CANAL RCN
Colombia

"Respetaré su decisión pero actuaré de acuerdo a la Constitución": Petro sobre suspensión del decreto de salario mínimo

El presidente Gustavo Petro aseguró que el salario vital es ordenado por la Constitución y el decreto expedido tiene los criterios económicos.

El presidente Gustavo Petro cuestionó la decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto de salario mínimo
Foto: Presidencia de la República

Noticias RCN

febrero 13 de 2026
10:19 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este viernes 13 de febrero, el Consejo de Estado suspendió de manera provisional los efectos del decreto que fijó el salario mínimo para 2026, expedido el 29 de diciembre y en el que el aumento fue del 23%.

Consejo de Estado suspende provisionalmente el decreto del salario mínimo
RELACIONADO

Consejo de Estado suspende provisionalmente el decreto del salario mínimo

Tras la decisión, el presidente Gustavo Petro aseguró que el actual decreto cumple con los criterios económicos y que respetará la decisión, pero actuará de acuerdo a la Constitución.

"El decreto de salario vital es ordenado por la Constitución. Y el decreto ya expedido tiene todos los criterios económicos que se han reflejado en él, así que el decreto transitorio que pide el magistrado, mientras resuelve de fondo el Consejo de Estado, seguirá las órdenes de la Constitución, respetaré su decisión pero actuaré de acuerdo a la Constitución".

Pone en riesgo la Constitución: Gustavo Petro

El jefe de Estado afirmó que la suspensión del decreto de salario mínimo vital pone el riesgo la Constitución que no permite deteriorar el poder adquisitivo.

"Disminuir la demanda por alimentos vitales en Colombia en las actuales circunstancias llevaría a detener la economía nacional y a aumentar el hambre y la desnutrición infantil, la más grave. Eso atenta contra la vida. Nada más anticonstitucional".

Ministro Benedetti advierte que el salario mínimo no necesariamente bajará con la decisión del Consejo de Estado
RELACIONADO

Ministro Benedetti advierte que el salario mínimo no necesariamente bajará con la decisión del Consejo de Estado

El mandatario anunció además que el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, tendrá una reunión de concertación para estudiar el nuevo decreto que se expedirá.

“La reunión de concertación se hará a luz de las últimas mediciones económicas y estudios, que muestran la incidencia marginal del salario vital en el incremento de precios en algunos productos alimenticios. También debe estudiarse la incidencia del alza de la tasa de interés en el empleo en Colombia y en el aumento del déficit y de los precios en Colombia”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Animales

VIDEO | Buscan a hombre que con brutal golpiza acabó con la vida de una perrita en Villavicencio

Elecciones en Colombia

Candidatos al Congreso reaccionan a informe de la Contraloría: 164.000 contratos se firmaron antes de que iniciara la Ley de Garantías

Salario mínimo

Ministro Benedetti advierte que el salario mínimo no necesariamente bajará con la decisión del Consejo de Estado

Otras Noticias

Frank Fabra

Frank Fabra rompió el silencio sobre video cantando el 'Pregón Verde': "No soy hincha del DIM"

Frank Fabra explicó el video cantando el “Pregón Verde”, negó ser hincha del DIM y asumió la responsabilidad tras la polémica con los aficionados.

Salario mínimo

¿Qué pasará esta quincena tras la suspensión provisional del salario mínimo 2026? Atento

José Manuel Restrepo, el exministro de Hacienda, aclaró el panorama en Noticias RCN.

Yeison Jiménez

Así luce la tumba simbólica de Yeison Jiménez: un fanático la visitó

Brasil

Alto funcionario en Brasil asesinó a sus dos hijos y se quitó la vida tras descubrir una infidelidad de su esposa

Montería

Montería en alerta por malaria y dengue tras inundaciones: autoridades activan plan de choque sanitario