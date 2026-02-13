CANAL RCN
Deportes

Frank Fabra rompió el silencio sobre video cantando el 'Pregón Verde': "No soy hincha del DIM"

Frank Fabra explicó el video cantando el “Pregón Verde”, negó ser hincha del DIM y asumió la responsabilidad tras la polémica con los aficionados.

Frank Fabra sobre el Pregón Verde
Foto: Captura de pantalla

Noticias RCN

febrero 13 de 2026
10:56 a. m.
Frank Fabra fue presentado oficialmente este viernes en la sede del Poderoso y, más allá de hablar de su nuevo reto deportivo, tuvo que responder por un video que generó fuerte polémica entre los hinchas rojos.

Hace unos días se viralizaron imágenes en las que Fabra aparece cantando el “Pregón Verde”, tradicional canción asociada a Atlético Nacional. El clip cayó bastante mal en un sector de la afición del DIM, que incluso cuestionó su fichaje antes de que fuera oficializado.

El video del “Pregón Verde” que desató la polémica

En atención a los medios, el defensor no esquivó el tema. Reconoció que el video es real, pero explicó el contexto en el que ocurrió.

“Fue en diciembre en la marranada de un amigo a la que voy todos los años en un contexto muy distinto al que es el fútbol. Fue un momento distendido con amistades en el que no estaba pendiente del fútbol”.

Sus palabras buscaron bajarle tensión a una situación que, en redes sociales, se había convertido en tendencia. Para muchos seguidores del Medellín, ver a un nuevo refuerzo entonando un cántico del clásico rival resultó incómodo, especialmente por la rivalidad histórica que se vive en la ciudad.

“No soy hincha del DIM, pero tampoco del otro equipo”

Fabra fue más allá y dejó una frase que seguramente seguirá dando de qué hablar: “Todo el mundo sabe, mis dos hermanos son hinchas del Medellín. Yo no soy hincha del Medellín, pero tampoco soy hincha del otro equipo”.

Con esto, el lateral quiso dejar claro que su vínculo es profesional y no pasional. Además, asumió la responsabilidad por el revuelo causado.

“Cosas que pasan y acepto la responsabilidad. Respeto lo que pueda decir todo el mundo. Me hago responsable del video que salió, pero no queda más que decir que estoy en el lugar que quiero estar”.

