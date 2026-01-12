CANAL RCN
Colombia

La familia de Yeison Jiménez emitió un COMUNICADO importante acerca de las exequias y los homenajes

Medicina Legal continúa ultimando los análisis que se necesitan para la identificación de los cuerpos.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

enero 12 de 2026
12:12 p. m.
Los seguidores de la música continúan devastados tras la muerte de Yeison Jiménez, uno de los mejores intérpretes del género popular.

El cuerpo del cantante llegó a Medicina Legal en la tarde del 11 de enero y la entidad continúa trabajando en las labores necesarias para su identificación.

La familia de Yeison Jiménez se pronunció e hizo un importante anuncio: estos son los detalles
En medio de esa situación, Lina Jiménez, su hermana, se pronunció en la mañana de este 12 de enero de 2026 y aclaró una información muy importante sobre los homenajes y las exequias. ¿Cuál fue?

Este es el comunicado oficial que emitió la familia de Yeison Jiménez sobre sus exequias

Lina Jiménez, en su cuenta de Instagram, indicó que aún no hay fecha ni lugar confirmado para los homenajes y las exequias de Yeison Jiménez. Sus palabras fueron las siguientes:

Buen día, en medio de nuestro dolor, queremos llamar a la prudencia y responsabilidad con la información y los comunicados. Aún no tenemos fecha, hora y lugar confirmados para los homenajes a Yeison. No obstante, algunas personas y entidades han emitido horarios y fechas y nosotros aún no las hemos podido estructurar.

"Tenemos que cumplir protocolos de Medicina Legal y aún no tenemos sus restos morales. Toda información será por los canales oficiales de la organización y de su jefe de prensa. Agradecemos su prudencia y su paciencia. Las exequias serán en la ciudad de Bogotá", complementó.

La familia de Yeison Jiménez dejó claro que sí habrá homenajes para el cantante

El 11 de enero, a través de la cuenta de Eventos Sírvalo Pues, los familiares de Yeison Jiménez informaron que al artista se le realizará un homenaje.

Hermana de Yeison Jiménez rompió el silencio y le dedicó sentido mensaje a la esposa del artista
Sin embargo, al igual que con las exequias, la hora, el lugar y la fecha aún no se ha definido.

"Nos encontramos a la espera de surtir los trámites legales ante Medicina Legal para poder anunciar el lugar, fecha y hora", se aclaró.

