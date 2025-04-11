Restricción de motos y parrilleros en Bogotá dejó 1.690 comparendos durante festivo de Halloween

Durante el puente festivo de Halloween, Bogotá vivió una de las medidas más polémicas del año: la restricción a la circulación de motocicletas y parrilleros en 20 zonas de la ciudad.

El decreto 528, que estuvo vigente desde el jueves 30 de octubre hasta el lunes 3 de noviembre, fue implementado por la Alcaldía Mayor con el objetivo de reducir la siniestralidad vial y evitar desórdenes públicos. Tras finalizar la medida, la Secretaría de Movilidad entregó el balance oficial.

¿Cuántas motocicletas fueron inmovilizadas en Bogotá durante Halloween?

Según cifras oficiales, se impusieron 1690 comparendos y 948 motocicletas fueron inmovilizadas durante los operativos realizados en corredores principales como la NQS, la autopista Norte y Sur, la avenida Boyacá y la Carrera 68. La Policía Metropolitana y los agentes de tránsito desplegaron más de 15 puestos de control en toda la ciudad.

Más allá de las sanciones, lo que más destaca del balance es la reducción del 75% en muertes por accidentes de tránsito relacionados con motocicletas.

En años anteriores, el promedio de fatalidades durante el mismo fin de semana había sido de 16 personas. Este año, según la Secretaría de Movilidad, la cifra fue considerablemente menor, lo que para las autoridades demuestra la efectividad de la medida.

¿La Alcaldía de Bogotá considera retomar la restricción?

Aunque el decreto ya no está vigente, la Alcaldía evalúa la posibilidad de aplicar restricciones similares en futuras fechas críticas.

La decisión, sin embargo, no estuvo exenta de controversia. El gremio de motociclistas protestó masivamente el jueves 30 de octubre, generando bloqueos que afectaron a más de un millón de ciudadanos, especialmente usuarios del transporte público. A pesar de las molestias, el Distrito insiste en que la medida logró su objetivo principal: salvar vidas y reducir la accidentalidad.

La Secretaría de Movilidad y la Alcaldía Mayor están revisando si el decreto podría replicarse en otras fechas de alta movilidad, como el próximo puente festivo o la celebración de Halloween en 2026.

Aunque reconocen el impacto sobre el gremio motero, también destacan que la medida ayudó a evitar tragedias provocadas por imprudencias y caravanas masivas.