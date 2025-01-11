CANAL RCN
Más de 500 motos y 40 vehículos fueron inmovilizados durante la noche de Halloween en Medellín

Las autoridades desplegaron tres puestos móviles de control y cuatro grandes reacciones motorizadas en distintos puntos de la ciudad.

noviembre 01 de 2025
09:56 a. m.
La noche de Halloween en Medellín dejó un saldo de más de 500 motocicletas y 40 automóviles inmovilizados, además de 800 comparendos impuestos por infracciones a las normas de tránsito.

Balance de movilidad durante la noche de Halloween en Medellín

Así lo confirmó el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa, quien destacó los resultados de los operativos conjuntos entre la Policía Nacional, la Secretaría de Movilidad y el Ejército Nacional.

“Son las 2 de la mañana y aquí seguimos en las calles de la ciudad”, afirmó Villa durante un balance preliminar realizado en el sector de El Tenche, al suroccidente de Medellín.

Según explicó, las autoridades desplegaron tres puestos móviles de control y cuatro grandes reacciones motorizadas en distintos puntos de la capital antioqueña, entre ellos Aranjuez, Manrique, Castilla, Belén, Laureles, Guayabal y El Poblado.

Los operativos, que habían sido anunciados previamente por la Alcaldía, tenían como objetivo prevenir concentraciones masivas de motociclistas y garantizar la seguridad en zonas comerciales y residenciales durante las celebraciones.

“Se logró acompañar los lugares comerciales para garantizar condiciones de tranquilidad y seguridad, permitiendo que la gente disfrutara de estas fiestas sin alteraciones del orden público”, añadió el funcionario.

Más de 500 motocicletas inmovilizadas en Medellín en la noche de Halloween

Además de las sanciones de tránsito, los controles dejaron como resultado 32 capturas, la incautación de más de 160 armas blancas y dos armas de fuego.

Villa resaltó que el trabajo articulado entre las diferentes instituciones permitió mantener el orden durante una de las noches más concurridas del año.

“Aquí seguimos con autoridad y con orden en las calles, garantizando tranquilidad y seguridad, precisamente estando del lado de la ciudadanía”, concluyó.

