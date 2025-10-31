“Por la fecha es difícil”: secretario de Gobierno de Bogotá sobre anulación del decreto para motos en Halloween

Tras la reunión del viceministerio del interior con los moteros por las restricciones del decreto que prohíbe el parrillero en moto las 24 horas y la circulación de motos desde las 5:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche desde el 30 de octubre al 3 de noviembre, se plantearon tres conclusiones:

La creación de una mesa de concertación y diálogo nacional

El envío de una carta al alcalde Galán pidiéndole la revisión de las restricciones, aceptando regulación a las caravanas de Halloween, pero evitando las prohibiciones de parrillero y de tránsito de estos vehículos por algunas vías de la ciudad.

Un llamado al Distrito para no “estigmatizar” a los moteros en sus manifestaciones. “No puede haber abuso de la fuerza (…)”, dijo el viceministro Gabriel Rondón a la Policía y la Alcaldía. “Creo que el alcalde tiene que revisar a sus asesores”, agregó.

¿Podrían anular el decreto de restricción para motos en Bogotá?

Noticias RCN conversó con Gustavo Quintero, secretario de Gobierno de Bogotá, tras la demanda instaurada en el Tribunal de Cundinamarca para anular la medida.

Yo creo que por la fecha es difícil (…) este decreto tiene una intención y es garantizarle a las niñas y a los niños en Bogotá una noche de 31 de octubre tranquila.

Señaló que uno de los objetivos de la restricción para motociclistas es “que la Policía pueda estar dedicada a eso, a la celebración y no a contener unas caravanas”.

“Las caravanas fueron anunciadas durante mucho tiempo, que muchas veces intentamos establecer también canales de diálogo para que no se hicieran pero que se iban a hacer, por eso tomamos la decisión para poder cuidar la ciudad”, dijo.

Distrito activo para hacer cumplir el decreto que restringe el uso de motos

El secretario de Gobierno confirmó que el decreto ya está en vigencia y que se están haciendo operativos para hacer cumplir la norma: