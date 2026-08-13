CANAL RCN
Colombia Video

Gobierno reveló el plan estratégico para reconstruir las 65.000 viviendas destruidas por el terremoto

La primera fase incluye mejoramientos habitacionales para las familias afectadas con participación de la empresa privada, el Estado y gobiernos territoriales.

Noticias RCN

agosto 13 de 2026
08:42 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas, el Gobierno Nacional anunció un plan estratégico para la reconstrucción de viviendas tras el terremoto que ha dejado 281 personas fallecidas, 3.971 heridas y más de 379 desaparecidas, según cifras de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).

Donatón de abrazos para las víctimas del terremoto en el lugar de la tragedia en Cali
RELACIONADO

Donatón de abrazos para las víctimas del terremoto en el lugar de la tragedia en Cali

El mandatario se reunió con gremios y empresarios del sector construcción para diseñar una estrategia que beneficiará a más de 65.000 viviendas destruidas o averiadas.

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, detalló las medidas inmediatas que implementará el gobierno:

De manera urgente, ya el presidente lo anunció, vamos con un subsidio de arriendo para las familias que hoy están sin techo (…) en las próximas horas se estará firmando el decreto que hace un alivio para el pago de servicios públicos de esas familias que están en este momento de crisis.

Hallaron sin vida a Violeta y su abuela, sepultadas al desplomarse su edificio en Cali
RELACIONADO

Hallaron sin vida a Violeta y su abuela, sepultadas al desplomarse su edificio en Cali

Así será la reconstrucción de las viviendas afectadas por el terremoto

La estrategia de reconstrucción contempla la participación activa del sector privado, indicó el ministro Beltrán:

"El sector empresarial se va a unir con maquinaria amarilla para ayudar en el tema de los escombros. De la misma manera, el Banco de Materiales para a través de las alcaldías y gobernaciones generar soluciones oportunas", explicó.

El plan se desarrollará en fases coordinadas:

La primera fase está enfocada en los mejoramientos de vivienda articulados donde todos ponen y todos ganan. Pone la empresa privada, pone el Estado, pone los centros territoriales y ayudamos a estas familias con mejoramientos de vivienda o las viviendas que ya están construidas a generar un subsidio a través de todos los entes.

Advierten que Buenaventura no cuenta con suficiente maquinaria o equipos de rescate tras el sismo de 7,4
RELACIONADO

Advierten que Buenaventura no cuenta con suficiente maquinaria o equipos de rescate tras el sismo de 7,4

Gestión de ayudas humanitarias internacionales por el terremoto

El director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, David Santiago Tamayo, aseguró que continuarán coordinando las ayudas internacionales para atender la emergencia.

Se espera que el presidente De la Espriella regrese mañana a las zonas más afectadas por el sismo para supervisar personalmente el avance de las labores de rescate y la implementación de las primeras medidas de ayuda humanitaria.

Las autoridades mantienen activos los protocolos de emergencia mientras continúan las operaciones de búsqueda de desaparecidos.

Medicina Legal entregó el listado de las víctimas identificadas tras el terremoto
RELACIONADO

Medicina Legal entregó el listado de las víctimas identificadas tras el terremoto

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Brasil

Influencer colombiana fue identificada entre las víctimas del accidente de helicóptero en Brasil

Temblor en Colombia

Colombia rinde homenaje a los niños de agosto: los menores que perdieron la vida tras el terremoto

Ejército Nacional

Ejército rescata a secuestrado y una menor en operación contra disidencias de 'Mordisco' en Mapiripán

Otras Noticias

Bancolombia

Bancolombia prepara alivios para afectados por el terremoto: habrá periodos de gracia y nuevos créditos

Bancolombia prepara alivios, periodos de gracia y nuevos créditos para clientes afectados por el terremoto. Conozca qué anunció la entidad y cómo funcionaría.

James Rodríguez

"Seré el primero en entregar apoyos": James Rodríguez llama a reconstruir Colombia tras el terremoto

El capitán de la Selección Colombia anunció apoyo a los damnificados y convocó a la comunidad del fútbol a sumarse a la reconstrucción de las zonas afectadas.

Terremoto

Emiratos Árabes Unidos se suma a la ayuda para Colombia: así lo anunció el presidente De La Espriella

Artistas

Feid y Ryan Castro anunciaron reprogramación de sus conciertos tras terremoto

Organización Mundial de la Salud

Desinformación en salud: riesgos de consejos falsos en internet