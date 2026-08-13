Gobierno reveló el plan estratégico para reconstruir las 65.000 viviendas destruidas por el terremoto

En las últimas horas, el Gobierno Nacional anunció un plan estratégico para la reconstrucción de viviendas tras el terremoto que ha dejado 281 personas fallecidas, 3.971 heridas y más de 379 desaparecidas, según cifras de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).

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El mandatario se reunió con gremios y empresarios del sector construcción para diseñar una estrategia que beneficiará a más de 65.000 viviendas destruidas o averiadas.

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, detalló las medidas inmediatas que implementará el gobierno:

De manera urgente, ya el presidente lo anunció, vamos con un subsidio de arriendo para las familias que hoy están sin techo (…) en las próximas horas se estará firmando el decreto que hace un alivio para el pago de servicios públicos de esas familias que están en este momento de crisis.

Así será la reconstrucción de las viviendas afectadas por el terremoto

La estrategia de reconstrucción contempla la participación activa del sector privado, indicó el ministro Beltrán:

"El sector empresarial se va a unir con maquinaria amarilla para ayudar en el tema de los escombros. De la misma manera, el Banco de Materiales para a través de las alcaldías y gobernaciones generar soluciones oportunas", explicó.

El plan se desarrollará en fases coordinadas:

La primera fase está enfocada en los mejoramientos de vivienda articulados donde todos ponen y todos ganan. Pone la empresa privada, pone el Estado, pone los centros territoriales y ayudamos a estas familias con mejoramientos de vivienda o las viviendas que ya están construidas a generar un subsidio a través de todos los entes.

Gestión de ayudas humanitarias internacionales por el terremoto

El director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, David Santiago Tamayo, aseguró que continuarán coordinando las ayudas internacionales para atender la emergencia.

Se espera que el presidente De la Espriella regrese mañana a las zonas más afectadas por el sismo para supervisar personalmente el avance de las labores de rescate y la implementación de las primeras medidas de ayuda humanitaria.

Las autoridades mantienen activos los protocolos de emergencia mientras continúan las operaciones de búsqueda de desaparecidos.