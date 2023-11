Revelan nuevos retratos de los presuntos responsables de asaltos en cerros orientales de Bogotá

El pasado fin de semana la capital del país dejó nuevamente víctimas de la inseguridad. Esta vez, el actor Juan Pablo Raba y el empresario Carlos Ríos fueron robados cuando caminaban por los senderos de los cerros orientales.

Dos ciudadanos fueron hurtados en los cerros orientales

A Ríos lo interceptaron diez hombres mientras hacía ejercicio en la zona. Como no tenía objetos de valor, lo detuvieron durante varias horas en los que intentaron que el hombre hiciera millonarias transacciones; sin embargo, al no llevar su celular esto no fue posible. En un descuido de los delincuentes, el hombre escapó del lugar, se escondió y más adelante encontró a la Policía que hacía labores de búsqueda.

Puede leer: Empresario Carlos Ríos estuvo retenido por varias horas en cerros orientales de Bogotá

El caso de Raba fue distinto. Él fue golpeado por los ladrones que intentaron acercarse a una de sus hijas y él inmediatamente respondió. También fue robado.

Ante estos hechos de inseguridad, la alcaldesa Claudia López respondió a través de su cuenta de X, pero fue cuestionada por algunas personas que consideraron que sus comentarios justificaban a los criminales y culpaban a los ciudadanos por no agendar sus rutas.

“Al arribar al PMU el señor Carlos Ríos nos informa que al igual que a Juan Pablo Raba lo atracaron y agredieron caminando en los cerros orientales. A ambos nuestra solidaridad. Las autoridades de atención de riesgos de Bogotá y de Policía continúan en el área y los cerros, adelantando las investigaciones, persiguiendo a los delincuentes y tomando las medidas necesarias. Los cerros orientales tienen rutas y horarios con dispositivos de seguridad y guías, precisamente para evitar riesgos de pérdida o inseguridad. Por favor usen e inscríbanse en https://caminos.eaab.gov.co y vayan en los días y horarios permitidos. Invitamos a la ciudadanía a cumplir y ceñirse a las recomendaciones e instrucciones que dan el Acueducto y la Policía de Bogotá para caminar por los senderos de los cerros orientales, precisamente para evitar situaciones inesperadas o que lamentar”, escribió la mandataria local.

Los nuevos retratos armados de los presuntos ladrones de los cerros de Bogotá

Recientemente, se conocieron dos nuevos retratos hablados de los presuntos responsables de estos hurtos, pues se trataría de una misma banda. La Policía Metropolitana de Bogotá ofrece una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que permita la individualización y captura de quienes estarían afectando la seguridad de los cerros en la capital. Para comunicarse con las autoridades hay una línea telefónica disponible en la que se garantiza reserva: 3057692335