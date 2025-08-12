Retrato Hablado revela el “Estado de shock”: así operaban las peligrosas bandas de fleteros en Colombia

En esta entrega, titulada “Estado de Shock”, el programa desglosa cómo la delincuencia aprovecha la temporada navideña —cuando aumenta el flujo de dinero en las calles— para cometer robos milimétricamente planeados. El relato parte del testimonio de víctimas que aseguran que, ante la intimidación con armas de fuego, la única prioridad es conservar la vida: “Lo material se consigue, pero la vida no.”

El foco principal recae sobre “Los Sureños”, una banda que operaba en Neiva y que, entre finales de 2024 e inicios de 2025, cometió al menos 17 robos con características similares. Estos fleteros demostraban una capacidad sorprendente para identificar rápidamente a personas que retiraban grandes sumas de dinero y ubicar el botín exacto dentro del vehículo.

Una de las víctimas relató cómo le arrebataron 150 millones de pesos, dinero destinado a pagos laborales y compra de materiales. Días después, aún desconcertado, se preguntaba cómo los delincuentes sabían que llevaba esa suma y dónde estaba guardada.

La Sijín y la Fiscalía priorizaron el caso. El análisis de cámaras de seguridad permitió armar el rompecabezas criminal: desde la pinchada estratégica de llantas en semáforos hasta la simulación de accidentes provocados por motociclistas para obligar a las víctimas a detenerse. Las imágenes también revelaron el rol de “Alias el Viejo”, el líder de la organización, encargado de marcar a las víctimas dentro de las entidades bancarias, y de “Alias la Japonesa”, quien realizaba el seguimiento en terreno.

La investigación culminó con la captura de los cabecillas. “Alias el Viejo” fue detenido en la vía Neiva–Bogotá cuando intentaba salir del país con un tiquete hacia Panamá. Las pruebas, que incluían videos, comparaciones de vestimenta y descripciones físicas, permitieron judicializar a “Los Sureños” por hurto agravado, porte ilegal de armas y concierto para delinquir.

“Los Sweepers”: la banda que se camuflaba entre los vivos… y entre los muertos

El programa también viajó a Bucaramanga para exponer a “Los Sweepers”, una banda que llevó la sofisticación criminal al extremo. Sus integrantes se reunían en un cementerio para coordinar robos, repartirse roles y definir rutas de escape. Luego se disfrazaban de trabajadores de aseo con chaquetas amarillas y conos viales, vigilando a sus víctimas durante horas sin despertar sospechas.

El golpe final duraba entre 30 y 40 segundos. Un detalle clave permitió avanzar en la investigación: una huella dactilar que quedó marcada en el vidrio del conductor cuando “Alias veneco” golpeó la ventanilla. Al compararla en bases de datos, coincidió con un individuo previamente capturado por tráfico de estupefacientes. También se identificó a “Alias la Nana”, quien entregaba las armas segundos antes del asalto.

El capítulo advierte un problema persistente: la falta de denuncias. En Neiva solo 7 de los 17 hurtos habían sido reportados formalmente, lo que retrasa la judicialización de estas estructuras.

Retrato Hablado cierra con un llamado urgente a la ciudadanía: denunciar, reconocer detalles y no minimizar señales. Porque, como lo demuestra “Estado de Shock”, solo la investigación rigurosa puede exponer a estas redes que actúan con frialdad quirúrgica y ponen en riesgo la vida de cientos de colombianos.