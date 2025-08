"Le pidieron un favor y después la mataron": revelan cómo asesinaron a joven embarazada en Soacha

El asesinato de una mujer embarazada en el municipio de Soacha, Cundinamarca, no solo ha causado dolor, sino también indignación por la crudeza con la que ocurrieron los hechos.

Ocho días después del crimen, no hay detenidos ni avances significativos, y las denuncias apuntan a extorsiones, negligencia médica y un abandono institucional que agrava aún más lo sucedido.

Familia revela cómo asesinaron a joven embarazada en Soacha

Natsabari Malaver tenía 23 años, un hijo de seis y una bebé en camino que ya había sido nombrada: Dana Sofía.

Todos los días, desde hacía tres años, salía a trabajar en su puesto informal de venta de tintos junto a su madre, en una esquina del barrio Mariscal Sucre, cerca de la Autopista Sur. Así fue también el 26 de julio, pero esa mañana terminaría siendo la última.

De acuerdo con el testimonio de su hermano Cristian Malaver, ella se encontraba trabajando cuando una persona le pidió que le ayudara unos minutos cargando pasajeros mientras iba al baño.

Natsabari accedió, como lo hacía con frecuencia. Minutos después, dos hombres en moto pasaron frente a ella y le dispararon en la cabeza. Recibió dos tiros. Todo ocurrió frente a su madre.

Mi mamá estaba con ella. Una persona le pidió el favor a mi hermana, y cuando ella estaba ayudando, pasó la moto y le dispararon. Así, sin más. Dos tiros a la cabeza.

"Por demoras de la ambulancia habría muerto la bebé": hermano de la víctima

Aunque una ambulancia llegó al lugar, la familia denuncia que el vehículo tardó varios minutos en iniciar el traslado por trámites administrativos.

Ese tiempo, aseguran, fue determinante en el desenlace fatal. En el Hospital Cardiovascular de San Mateo, los médicos intentaron salvarla mediante cesárea. La bebé nació con signos vitales, pero no resistió.

La sacaron, intentó llorar, pero le faltaba el aire. Esos 15 o 20 minutos que la ambulancia perdió allá afuera hubieran podido salvar a mi sobrina.

¿Qué hipótesis se manejan detrás del asesinato de la joven embarazada?

Las hipótesis de las autoridades apuntan a que el asesinato podría estar relacionado con extorsiones.

Según la familia, días antes hombres armados habían exigido el pago de "vacunas" a algunos comerciantes del sector, y Natsabari habría sido una víctima más por no haber accedido.

El alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, confirmó que en la investigación se vincula a ciudadanos extranjeros y aseguró que toda la capacidad institucional está comprometida para esclarecer el caso.

Nuevamente, un grupo de ciudadanos extranjeros ha sido vinculado a la investigación. Toda la fuerza de nuestra administración estará volcada en esclarecer este vil crimen que enluta nuestra ciudad.

A ocho días del crimen, la familia denuncia que las autoridades no han hecho lo suficiente. No hay capturas, no se han revisado videos, y nadie les ha informado avances concretos.