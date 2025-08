Mujer murió tras realizarse una cirugía estética en un apartamento en el centro de Barranquilla

Una mujer de 54 años perdió la vida en las últimas horas luego de practicarse un procedimiento estético en condiciones que hoy tienen en alerta a las autoridades sanitarias y judiciales de Barranquilla.

El caso ocurrió en un apartamento ubicado en el barrio Chiquinquirá, en pleno centro de la ciudad, lugar que no estaba habilitado como centro médico ni contaba con la certificación necesaria para realizar este tipo de intervenciones.

De acuerdo con los primeros testimonios, la mujer se encontraba en medio del procedimiento, aparentemente no invasivo, cuando comenzó a presentar complicaciones.

La reacción de sus familiares fue inmediata: la trasladaron de urgencia a la clínica Murillo, en el suroccidente de Barranquilla, donde pese a los esfuerzos del personal médico, falleció minutos después de su ingreso.

Según contó Adislao Moreno, familiar de la víctima, el deterioro fue repentino:

Se complicó en el momentico del procedimiento. Mi hermano la llevó para la clínica Murillo y allá falleció. No pudieron reanimarla. Ahí donde la estaban haciendo no pasaron ni 20 minutos, me dice mi hermano.