Dispositivo de seguridad para el proceso electoral fue activado por las Fuerzas Militares: incluye 126.000 uniformados

El General Hugo Alejandro López Barreto, comandante general de las Fuerzas Militares, informó que se encuentra activo el dispositivo de seguridad para el proceso electoral 2026.

El dispositivo de seguridad, que contempla la protección de 5.537 puestos de votación, contará con “más de 126.000 hombres y mujeres de las Fuerzas Militares, en el marco del plan Democracia. Para ello”, explicó López Barreto, se ampliará “el servicio militar de más de cinco contingentes, para un total de 22.075 hombres, que reforzarán el despliegue operacional en cada una de las fuerzas”.

Elecciones serán custodiadas en tierra, agua y aire:

De acuerdo con el comandante general de las Fuerzas Militares, para cumplir los objetivos del plan Democracia se desplegarán capacidades distintivas en tierra, como vehículos blindados; agua, como medios fluviales y navales, y en aire, como aeronaves de ala fija, de ala rotatoria y drones.

Bajo la idea de que “la democracia es un compromiso de todos”, López Barreto insiste en que “la mejor forma es la colaboración armónica, entre el Gobierno Nacional, el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares junto a la Registraduría Nacional, la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, gobernaciones y alcaldías”.

Candidatos se han mostrado preocupados por su seguridad en elecciones:

Desde el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, los candidatos a la presidencia y el Congreso, sobre todo tras el atentado contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos, han llamado la atención del Gobierno Nacional para reforzar su seguridad en campaña.

El precandidato Mauricio Lizcano exigió “al Gobierno garantías en estas elecciones que, tristemente, siguen manchadas de sangre”. Un llamado similar al que realizó Juan Manuel Galán: “Es muy importante que se refuercen las medidas de seguridad en lo que queda de la campaña. Arauca es uno de los territorios en los que el ELN cree que puede dominar y somete".

Mientras, el precandidato Daniel Palacios cuestionó “ante lo sucedido en Arauca” si en el “Gobierno de Gustavo Petro quienes están en el ejercicio político tienen las garantías para esta contienda electoral”. Un objetivo en el que dicen estar trabajando las Fuerzas Militares:

“Las Fuerzas Militares trabajaremos para que todos los colombianos tengan unas elecciones en condiciones libres, seguras y transparentes, mientras mantenemos operaciones militares sostenidas contra todos los grupos armados organizados y las diferentes estructuras criminales del país”.