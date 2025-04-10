¿Cuáles proyectos férreos en Colombia son prioridad? Así va el regreso del tren

El transporte férreo vuelve a ocupar un papel central en la infraestructura del país. Según la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) seis proyectos de gran envergadura fueron priorizados, con el objetivo de revivir el tren en Colombia después de varias décadas de inactividad.

El plan no solo busca mejorar la movilidad de carga, sino también reducir costos de transporte, impulsar la intermodalidad con puertos y carreteras, y fortalecer las economías regionales. Embajadas y empresas de países como China, Corea, México y Qatar han mostrado interés en participar con capital y experiencia técnica.

Los seis proyectos férreos priorizados

Estos son los corredores que el Gobierno Nacional busca dejar estructurados antes de agosto de 2026:

Corredor Interoceánico (Juradó – Unguía, Chocó): Línea de hasta 222 km para conectar el Pacífico con el Atlántico. Inversión proyectada: $32 billones.

Yumbo – Caimalito (Corredor Pacífico): Recuperación de 211 km bajo obra pública. Inversión: $1 billón.

Buenaventura – Palmira: 120 km con una inversión estimada en $22 billones.

Villavicencio – Puerto Gaitán: Construcción de 193 km de vía nueva, con $12,2 billones en inversión.

Bogotá – Región – Corredor Central: Conexión de 393 km entre Tocancipá y Barrancabermeja. Inversión: $27 billones.

Bogotá – Belencito: Línea de 279 km estructurada como obra pública, clave para el transporte de cemento, minerales y carga pesada.

Un impulso a la competitividad

De acuerdo con estimaciones del Ministerio de Transporte, la puesta en marcha de estos corredores permitiría reducir en promedio un 26% los costos logísticos. Hoy, enviar un contenedor de Bogotá a un puerto del Caribe cuesta cerca de USD 2.450 por carretera, mientras que con el tren la cifra bajaría a USD 1.800.

Los beneficios incluyen:

Menor impacto ambiental frente al transporte carretero.

Mayor eficiencia logística en cadenas de suministro.

Aumento del comercio internacional al mejorar la conexión con puertos.

Generación de empleo directo e indirecto en las regiones.

Estado actual de la red férrea

Colombia cuenta con 3.533 kilómetros de vías férreas, pero solo el 31% está en operación. Actualmente, tres corredores tienen actividad destacada: