Nuevo tren turístico de lujo ya se puso en marcha en Colombia: así es la ruta

El regreso del transporte férreo en Colombia es ya una realidad. Después de más de 50 años de inactividad, el Gobierno Nacional inauguró el 'Tren de la Vida y la Esperanza', un moderno servicio turístico que conecta los municipios de Paipa, Duitama, Nobsa y Sogamoso en Boyacá.

El Ministerio de Transporte, en conjunto con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), resaltó que este proyecto es mucho más que un recorrido turístico: "es la recuperación de la tradición ferroviaria" y, al mismo tiempo, una "apuesta estratégica para dinamizar la economía".

¿Cómo es el 'Tren de la Vida y la Esperanza'?

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, explicó que los vagones cuentan con aire acondicionado, 156 sillas, baños de alta calidad, iluminación de última generación y acabados en madera. Incluso, su nivel de confort se compara con el de una aeronave comercial.

Entre los espacios más destacados se encuentra el “Vagón Legado”, que conserva asientos originales restaurados y elementos históricos, ofreciendo a los pasajeros una experiencia cultural ligada al patrimonio ferroviario del país.

Características principales del tren:

Comodidad: asientos de lujo, aire acondicionado y baños modernos.

Memoria histórica: vagón restaurado con silletería original.

Turismo experiencial: viaje que combina cultura, movilidad y paisaje boyacense.

Un impulso para el turismo y la economía regional

Según la ministra, este proyecto “es un viaje como en las películas”, que combina modernidad con nostalgia, convirtiéndose en un nuevo atractivo para el turismo en Boyacá.

El tren como parte del plan ferroviario nacional

La inauguración del 'Tren de la Vida y la Esperanza' hace parte de una estrategia más amplia para consolidar el sistema férreo de Colombia. La ANI informó que actualmente hay seis proyectos ferroviarios priorizados, con una inversión superior a 94 billones de pesos.

Corredor Interoceánico del Pacífico (Yumbo–Caimalito)

Conexión Bogotá Región con el corredor férreo central

Corredor Pacífico (Palmira–Buenaventura)

Villavicencio–Puerto Gaitán

Bogotá–Belencito

Estos corredores buscan mejorar la competitividad logística, reducir costos de transporte y articular regiones productivas con puertos clave para el comercio internacional.