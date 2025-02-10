CANAL RCN
Colombia

Nuevo tren turístico de lujo ya se puso en marcha en Colombia: así es la ruta

Después de medio siglo, un tren turístico conecta Paipa, Duitama, Nobsa y Sogamoso, reactivando la red férrea del país.

tren de la vida y la esperanza
FOTO: Ministerio de Transporte

Noticias RCN

octubre 02 de 2025
07:01 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El regreso del transporte férreo en Colombia es ya una realidad. Después de más de 50 años de inactividad, el Gobierno Nacional inauguró el 'Tren de la Vida y la Esperanza', un moderno servicio turístico que conecta los municipios de Paipa, Duitama, Nobsa y Sogamoso en Boyacá.

Pruebas del primer tren del metro de Bogotá iniciarán en octubre ¿Qué revisarán?
RELACIONADO

Pruebas del primer tren del metro de Bogotá iniciarán en octubre ¿Qué revisarán?

El Ministerio de Transporte, en conjunto con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), resaltó que este proyecto es mucho más que un recorrido turístico: "es la recuperación de la tradición ferroviaria" y, al mismo tiempo, una "apuesta estratégica para dinamizar la economía".

¿Cómo es el 'Tren de la Vida y la Esperanza'?

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, explicó que los vagones cuentan con aire acondicionado, 156 sillas, baños de alta calidad, iluminación de última generación y acabados en madera. Incluso, su nivel de confort se compara con el de una aeronave comercial.

Entre los espacios más destacados se encuentra el “Vagón Legado”, que conserva asientos originales restaurados y elementos históricos, ofreciendo a los pasajeros una experiencia cultural ligada al patrimonio ferroviario del país.

Características principales del tren:

  • Comodidad: asientos de lujo, aire acondicionado y baños modernos.
  • Memoria histórica: vagón restaurado con silletería original.
  • Turismo experiencial: viaje que combina cultura, movilidad y paisaje boyacense.
  • Un impulso para el turismo y la economía regional

Según la ministra, este proyecto “es un viaje como en las películas”, que combina modernidad con nostalgia, convirtiéndose en un nuevo atractivo para el turismo en Boyacá.

Metro de Bogotá busca soluciones innovadoras: así puede participar hasta por $120 millones
RELACIONADO

Metro de Bogotá busca soluciones innovadoras: así puede participar hasta por $120 millones

El tren como parte del plan ferroviario nacional

La inauguración del 'Tren de la Vida y la Esperanza' hace parte de una estrategia más amplia para consolidar el sistema férreo de Colombia. La ANI informó que actualmente hay seis proyectos ferroviarios priorizados, con una inversión superior a 94 billones de pesos.

  • Corredor Interoceánico del Pacífico (Yumbo–Caimalito)
  • Conexión Bogotá Región con el corredor férreo central
  • Corredor Pacífico (Palmira–Buenaventura)
  • Villavicencio–Puerto Gaitán
  • Bogotá–Belencito

Estos corredores buscan mejorar la competitividad logística, reducir costos de transporte y articular regiones productivas con puertos clave para el comercio internacional.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Antioquia

100 universitarios están haciendo “vaca” para ayudar a vendedores informales en Antioquia: llegan a sus negocios y compran todo

Artistas

Mamá de B-King rompió el silencio sobre Angie Miller, la actriz que estuvo con él en México: esto dijo

Clan del Golfo

Contundente golpe al Clan del Golfo durante operativo contra la extorsión: peligrosos miembros cayeron

Otras Noticias

Superintendencia Financiera

Los CDT que le dejarán muy buen dinero en este mes de octubre: tasas por encima del 10%

Estas son las entidades que mejores tasas de interés ofrecen en el mercado.

Radamel Falcao García

Falcao, el único colombiano entre los mejores del mundo en este siglo: ¿qué lugar ocupó?

Falcao García fue incluido en un prestigioso ranking de los mejores jugadores del mundo durante el siglo XXI. Este fue el lugar que ocupó.

Cundinamarca

Prográmese: tres pueblos en Cundinamarca para visitar esta semana de receso

Enfermedades

¿El abuso de medicamentos puede dañar el hígado y los riñones de forma crónica?

Estados Unidos

Los efectos del cierre de gobierno en Estados Unidos: inminentes despidos masivos