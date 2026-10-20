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Revelan informe de Verónica Alcocer sobre viajes a Venezuela tras acusaciones de transportar dinero y drogas

La defensa de la exprimera dama entregó a la Fiscalía un informe que cuestiona los señalamientos sobre el presunto transporte de dinero, drogas y armas

Revelan informe de Verónica Alcocer sobre viajes a Venezuela tras acusaciones de transportar dinero y drogas
Foto: AFP

Yhonay Díaz

octubre 20 de 2026
05:11 p. m.
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En las últimas horas, la defensa de Verónica Alcocer, exesposa del expresidente Gustavo Petro, presentó ante la Fiscalía un informe preliminar de investigación de campo con el que busca controvertir los graves señalamientos de Eva Ferrer en su contra.

Ferrer acusó públicamente a la exprimera dama del supuesto transporte de drogas, armas y dinero entre Colombia y Venezuela durante un viaje oficial realizado el 31 de enero de 2023.

El documento fue remitido a la Fiscalía el 20 de octubre de 2026 por Ricardo Gaviria Ramírez, abogado defensor de Alcocer.

El defensor explicó que dicho informe fue elaborado a partir de labores investigativas autónomas y que pretende aportar elementos para contrastar las declaraciones atribuidas a Eva Ferrer Galcerán.

La defensa solicitó que la Fiscalía valore la información dentro de sus propias actuaciones, sin que el informe sustituya las diligencias de investigación judicial.

Noticia en desarrollo… Más información, en breve

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