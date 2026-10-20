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Mineducación anunció gestión de recursos para atender déficit fiscal del Fomag en lo que queda de año

La ministra Ilva Hoyos confirmó que adelanta gestiones junto con el ministro de Hacienda para conseguir los recursos que permitan cubrir el déficit fiscal del Fomag.

Mineducación anunció que se están buscando recursos para el Fomag en lo que queda de año
Foto: Fomag

Yhonay Díaz

octubre 20 de 2026
04:27 p. m.
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La ministra de Educación, Ilva Hoyos, anunció que el Gobierno Nacional adelanta gestiones para conseguir los recursos que permitan cubrir el déficit fiscal del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) durante los meses que quedan de 2026.

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La funcionaria confirmó que trabaja de manera conjunta con el ministro de Hacienda en la búsqueda de financiación para responder al faltante económico que enfrenta el fondo.

El objetivo de estas gestiones es encontrar los recursos necesarios para atender los compromisos financieros previstos para el cierre del año.

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Gobierno Nacional busca una salida al déficit del Fomag

La confirmación de Hoyos se centra en las gestiones que adelantan las carteras de Educación y Hacienda para responder al faltante presupuestal del fondo.

La búsqueda de recursos se plantea como una tarea conjunta entre ambos ministerios, en medio de las dificultades financieras que, según la funcionaria, afectan al Fomag.

Por ahora, el anuncio se concentra en que el gobierno está realizando gestiones para encontrar financiación y atender el déficit identificado.

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Además de referirse a la búsqueda de recursos, la ministra Ilva Hoyos se pronunció sobre los cuestionamientos relacionados con la situación del sistema de salud vinculado al magisterio.

Sostuvo que el deterioro de la atención sanitaria no es responsabilidad del Gobierno del presidente Abelardo De la Espriella.

La búsqueda de financiación para el Fomag queda como uno de los asuntos prioritarios anunciados por el Ministerio de Educación para los últimos meses del año.

La gestión conjunta con Hacienda apunta a encontrar los recursos que permitan cubrir el hueco fiscal señalado por Hoyos.

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