CANAL RCN
Colombia

Así fue el despegue de la avioneta de Yeison Jiménez: video inédito

Los investigadores continúan analizando que fue lo que pasó con la avioneta justo antes de precipitarse.

Foto: captura de pantalla de los videos.

Noticias RCN

enero 20 de 2026
06:55 p. m.
La vida de Yeison Jiménez, el importante cantante de música popular de Colombia, se apagó el pasado 10 de enero de 2026.

Sobre las 4:10 de la tarde, su avioneta, en la que también iban el piloto Fernando Torres y sus compañeros Juan Manuel Rodríguez, Waisman Mora, Jefferson Osorio y Óscar Marín, cayó en la vereda Romita y se incineró.

De acuerdo con la Aeronáutica Civil, la aeronave tan solo pudo sobrevolar a 50 metros de altura y estuvo en el aire alrededor de tres minutos.

Además, un ciudadano que estaba cerca del Aeropuerto de Paipa grabó el despegue y manifestó qué fue lo que le pareció raro.

En video: así fue el despegue de la avioneta implicada en el accidente aéreo en el que murió Yeison Jiménez y cinco personas más

En TikTok, un usuario identificado como 'Monito' subió la grabación en la que quedó claro que la avioneta se elevó casi al final de la pista de aterrizaje.

Sin embargo, en ese video se alcanza a escuchar que una mujer dice que se le hace extraño que la avioneta tomó muy poca velocidad.

Además, el mismo usuario que grabó el momento del despegue indicó que le pareció muy curioso que hubieran revolucionado tanto la aeronave antes del despegue.

"Se me hizo súper raro que la revolucionaran tanto y después bajaran las revoluciones antes del despegue", fueron sus palabras exactas.

¿Ya se sabe cuál fue la causa del accidente en el que falleció Yeison Jiménez?

Por ahora, las autoridades aún no han podido esclarecer cuál fue la causa exacta del accidente aéreo en el que fallecieron Yeison Jiménez, Fernando Torres, Waisman Torres, Juan Manuel Rodríguez, Jefferson Osorio y Óscar Marín.

Los investigadores se encuentran analizando los mantenimientos que se le realizaron a la aeronave, las horas de vuelo del piloto e, incluso, tienen pensado enviar los motores a Estados Unidos para que sean analizados por el fabricante.

 

