La Policía Nacional reportó nuevos golpes contra estructuras criminales que delinquen en Magdalena. En tres operaciones desarrolladas en los municipios de Fundación y Zona Bananera fueron abatidos cuatro presuntos integrantes de organizaciones ilegales y capturadas otras cuatro personas, señaladas de pertenecer a los grupos delincuenciales Los Primos y la subestructura David Mesa Peña del Clan del Golfo.

Según las autoridades, los procedimientos permitieron además la incautación de cuatro armas de fuego, 321 municiones, estupefacientes y una motocicleta, afectando las capacidades operativas de estas estructuras en la región.

Abatido presunto jefe de sicarios de Los Primos en Fundación

Uno de los operativos se llevó a cabo en el barrio Alameda de Fundación, donde uniformados realizaron una diligencia de registro y allanamiento. En medio del procedimiento fue abatido alias Colchón, señalado por las autoridades como jefe de sicarios del grupo delincuencial organizado Los Primos.

De acuerdo con el reporte oficial, el hombre habría reaccionado disparando contra los policías al verse rodeado, lo que desencadenó un intercambio de disparos en el que tres uniformados resultaron heridos. En el lugar fue incautada una pistola con 14 cartuchos.

En una segunda acción adelantada por integrantes de la Zona de Atención No. 6 de la Estación de Policía de Fundación, se presentó otro intercambio de disparos con dos hombres que se movilizaban en motocicleta. El operativo dejó como resultado la muerte de alias Yordy, señalado como presunto integrante de una estructura delincuencial, mientras que su acompañante resultó herido y fue capturado.

Durante este procedimiento fueron incautados un revólver calibre 38, seis cartuchos, tres de ellos percutidos, así como la motocicleta en la que se desplazaban.

Golpe a la subestructura David Mesa Peña del Clan del Golfo

En el corregimiento de Guacamayal, jurisdicción de Zona Bananera, la Policía y la Fiscalía Especializada Delegada contra el Crimen Organizado de Santa Marta desarrollaron diligencias de registro y allanamiento que terminaron con la muerte de dos presuntos integrantes de la subestructura David Mesa Peña del Clan del Golfo.

Entre los abatidos se encuentran Loreines Patricia Argote García, alias La Gorda, señalada como coordinadora del tráfico de estupefacientes, y Manuel Esteban Rivero Salgado, alias Héctor, identificado por las autoridades como segundo cabecilla urbano de esa organización criminal.

En la misma operación fueron capturadas tres personas que, según la investigación, harían parte del componente sicarial del grupo y estarían relacionadas con extorsiones a comerciantes y ganaderos, intimidaciones armadas y homicidios selectivos.

Las autoridades informaron que durante los tres procedimientos fueron incautadas dos pistolas, dos revólveres, 321 cartuchos de diferentes calibres, dos proveedores, 687 gramos de marihuana y cocaína, además de una motocicleta.

El coronel Olmer Urriago Jiménez, comandante encargado del Departamento de Policía Magdalena, afirmó que estas acciones hacen parte de la ofensiva permanente contra las estructuras criminales que operan en el departamento y reiteró el compromiso institucional de fortalecer la seguridad y llevar ante la justicia a quienes afectan la tranquilidad de la ciudadanía.