La Fiscalía General de la Nación judicializó a Kevin Santiago Arana Vallejo, coordinador de un grupo de ciclismo extremo en Tuluá, Valle del Cauca, por su presunta responsabilidad en delitos sexuales contra menores de edad que hacían parte de esta comunidad deportiva.

Según la investigación, el hombre habría utilizado redes sociales y su posición de liderazgo para establecer contacto con las víctimas y presionarlas para obtener material íntimo.

Habría ganado la confianza de las víctimas a través de actividades deportivas

De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía, entre marzo y julio de 2026 el procesado mantuvo comunicación frecuente con dos menores de 11 y 13 años mediante redes sociales.

Inicialmente, las conversaciones giraban en torno a actividades recreativas y deportivas relacionadas con el grupo de ciclismo extremo; sin embargo, posteriormente habrían adquirido un carácter sexual.

La investigación señala que el hombre presuntamente indujo a los menores a enviar fotografías y videos íntimos. Además, habría compartido material para adultos y utilizado su rol como coordinador para presionarlos, supuestamente bajo la amenaza de excluirlos de la organización deportiva.

Capturado y enviado a prisión

Kevin Santiago Arana Vallejo fue capturado en Tuluá en un operativo adelantado por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Sijín de la Policía Nacional. Durante el procedimiento las autoridades incautaron un teléfono celular que será analizado dentro del proceso judicial.

Una fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados Cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) del Valle del Cauca le imputó el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado, en concurso homogéneo y sucesivo.

El procesado no aceptó los cargos y un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza la investigación.