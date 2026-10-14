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Colombia

Reconocido acordeonero de Colombia murió en trágico accidente de tránsito

El cantante de su agrupación confirmó lo sucedido a través de las redes sociales.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

octubre 14 de 2026
03:40 p. m.
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La escena musical está de luto en Colombia debido a que murió un importante acordeonero en un siniestro vial.

José Ángel Plata Medina, que pertenecía a la agrupación del cantautor Uriel Henao, fue atropellado por un tractocamión en Bogotá.

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El accidente ocurrió el martes 13 de octubre de 2026 y el deceso fue confirmado por Uriel Henao mediante un sentido mensaje emitido en su cuenta oficial de Instagram.

¿Cómo fue el accidente en el que murió José Ángel Plata Medina, el reconocido acordeonero de Colombia?

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el siniestro se presentó en Fontibón, cerca de las 3:30 de la tarde.

José Ángel Plata Medina, que tenía 48 años, se habría dispuesto a pasar la calle, pero habría resbalado y alcanzado a ser arrollado por un tractocamión que circulaba por ese sector de la capital.

En consecuencia, debido a la gravedad de las heridas, el importante acordeonero de música norteña y carranguera falleció en el lugar de los hechos.

Así fue como Uriel Henao lamentó la muerte de José Ángel Plata Medina, su acordeonero

En un post de Instagram, el cantante Uriel Henao resaltó el profesionalismo y la calidad humana de José Ángel Plata Medina. Además, le deseó un descanso en paz.

"Amigo, mi acordeonero de tantos años, gracias por cada momento vivido y por acompañarme en mis shows hasta el último momento de tu vida", escribió.

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"Anoche estábamos en tarima y hoy ya no estás en este mundo. Gracias, mi amigo, por todo. Dios te reciba en su reino", añadió.

Asimismo, 'Heredero', el reconocido intérprete de 'Coqueta', también emitió un mensaje de luto.

"Es una noticia muy triste y un difícil momento. Abrazo de condolencias para su familia y para sus compañeros de labor musical", planteó.

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