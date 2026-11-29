Con un espectacular gol olímpico, James Maddison sentenció la victoria del Tottenham Hotspur por 2-0 ante el Sunderland este domingo en la jornada de la Premier League.

Al minuto 70, el mediocampista inglés ejecutó un cobro de tiro de esquina cerrado hacia el segundo palo; el balón se estrelló en el poste y terminó al fondo de la red, dejando sin opciones al guardameta Robin Roefs y firmando un doblete personal tras haber abierto el marcador en la primera mitad (35').

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El encuentro estuvo marcado por la temprana expulsión de Thomas Meunier (12'), que obligó al conjunto local a jugar en inferioridad numérica.

Con este resultado, los Spurs suman su quinto triunfo en los últimos seis encuentros ligueros, mientras que Maddison hace historia al convertirse en el primer futbolista del club en anotar directamente desde un córner en la era Premier League.

Video del gol olímpico en la Premier League