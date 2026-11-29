La Aeronáutica Civil compartió un comunicado en el que reveló detalles de un nuevo paso que pretende dar el país para lograr un sistema de aviación más sostenible.

Colombia estudiará producir combustible de avión hecho con caña de azúcar

Esto, luego de que Países Bajos seleccionara a Colombia para financiar un estudio que permitirá evaluar la viabilidad de producir combustible para aviones a partir de caña de azúcar en el Valle del Cauca.

El anuncio se conoció tras la participación de una delegación de la Aeronáutica Civil en la Séptima Conferencia Mundial de Transporte Aéreo de la Organización de Aviación Civil Internacional, que se realizó del 16 al 20 de noviembre en Montreal, Canadá.

La iniciativa permitirá analizar los costos, la tecnología necesaria y las condiciones que se requieren para instalar una planta de producción de este tipo de combustible en el país.

El estudio será ejecutado durante el próximo año con el apoyo del Gobierno de Países Bajos y busca determinar si Colombia cuenta con las condiciones necesarias para desarrollar esta industria.

De acuerdo con la Aeronáutica Civil, el país también tiene potencial para aprovechar la palma de aceite como materia prima, lo que permitiría explorar dos alternativas para la fabricación de combustible sostenible.

Colombia suscribió siete acuerdos internacionales

Además de la iniciativa relacionada con los combustibles sostenibles, la Aeronáutica Civil informó que durante su agenda en Montreal suscribió siete instrumentos de cooperación con países de América, Europa y Asia.

Entre los acuerdos se encuentran cartas de intención con Argentina y El Salvador para impulsar el desarrollo de combustibles sostenibles de aviación, así como un instrumento de cooperación con Brasil en materia de sostenibilidad aeronáutica.

Con este último país también se firmó un convenio de seguridad operacional que permitirá fortalecer la vigilancia de las aeronaves que operan bajo acuerdos de intercambio entre aerolíneas de ambas naciones.

Por otra parte, Colombia suscribió una carta de intención para promover la cooperación regional en ciberseguridad de la aviación civil, un acuerdo de cooperación técnica con Francia y un memorando de entendimiento con Singapur para impulsar la formación de talento humano aeronáutico.

Este último contempla el trabajo conjunto entre el Centro de Estudios Aeronáuticos de Colombia y la Academia de Aviación de Singapur.