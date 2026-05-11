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Exigen que subteniente secuestrada en Arauca sea liberada de manera inmediata y sin condiciones: ELN estaría detrás

La integrante del grupo de caballería número 18 habría sido interceptada por hombres en moto en el municipio de Saravena.

Noticias RCN

noviembre 05 de 2026
08:16 a. m.
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Aumenta la preocupación por el estado de la subteniente del Ejército Nacional Camila Pantoja Hernández, secuestrada entrando noviembre, en jurisdicción de Saravena, Arauca.

Información preliminar de las autoridades sugiere que la subteniente Pantoja fue interceptada por dos hombres que se movilizaban en moto y posteriormente raptada.

Se cree que sus captores pertenecen al frente Domingo Laín Sáenz, del Ejército de Liberación Nacional (ELN). En la zona, también se encuentran secuestrados dos funcionarios de la Fiscalía.

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Presidente De la Espriella ordena desplegar todas las capacidades de la Fuerza Pública para encontrar a la subteniente Pantoja:

Tras conocer la noticia sobre el secuestro de la integrante del grupo de caballería número 18, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó “desplegar todas las capacidades de nuestro Ejército Nacional, la Armada, la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional para encontrarla y lograr su regreso sana y salva”.

Además, advirtió al ELN: “¡Se equivocaron de Gobierno! No vamos a permitir que sigan utilizando el secuestro para intimidar a nuestra Fuerza Pública y desafiar la autoridad del Estado”.

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Gobernación de Arauca respaldará las acciones de la Fuerza Pública “encaminadas a lograr su liberación”

En respuesta, la Gobernación de Arauca, en cabeza del gobernador Renson Martínez, condenó el secuestro e indicó que “ninguna causa justifica el secuestro ni la utilización de la vida humana como instrumento de presión”.

Para lograr su pronta liberación, la gobernación se comprometió a respaldar “las acciones institucionales y de la Fuerza Pública”, ofreció una recompensa de 100 millones de pesos por información que permita dar con su ubicación exacta y posterior rescate y extendió un llamado “a que se permitan las gestiones humanitarias que contribuyan a su regreso sana y salva al seno de su familia y de su institución”.

“Arauca exige respeto por la vida y la libertad. La paz no se construye con secuestros, amenazas ni violencia, sino con hechos que garanticen la dignidad humana y la seguridad de nuestro territorio”, concluyó el gobierno local, finalizada la política de paz total, tras la aprobación de la ley de sometimiento, que impone nuevas condiciones a los grupos armados.

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