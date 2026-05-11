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ELN confirma secuestro de la subteniente del Ejército María Camila Pantoja

En el comunicado, el Ejército de Liberación Nacional también lanzó una advertencia ante cualquier intento de rescate por parte de las autoridades.

Foto: AFP
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Noticias RCN

noviembre 05 de 2026
04:40 p. m.
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El ELN confirmó que tiene en su poder a una integrante del Ejército Nacional, identificada como María Camila Pantoja Hernández, quien se desempeñaba como subteniente del Cuerpo Élite de Inteligencia de las Fuerzas Militares.

ELN confirma secuestro de subteniente

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La guerrilla reconoció su retención a través de un comunicado divulgado este jueves 5 de noviembre.

"El Frente de Guerra Oriental, Comandante en Jefe Manuel Vásquez Castaño, del Ejército de Liberación Nacional, ELN, saluda al pueblo del oriente colombiano, el país, el mundo e informa que (...) después de un arduo trabajo de inteligencia, se captura a la Subteniente del Cuerpo Élite de Inteligencia del Ejército Nacional de Colombia María Camila Pantoja Hernández".

En el documento, el Ejército de Liberación Nacional también lanzó una advertencia ante cualquier intento de rescate por parte de las autoridades.

De acuerdo con el documento, la mujer habría sido interceptada este 4 de noviembre durante una operación adelantada por unidades especializadas del Frente de Guerra Oriental, estructura del grupo armado que opera en esa región del país.

En el pronunciamiento, el ELN aseguró que la retención se produjo durante una acción de registro y control urbano, luego de un supuesto trabajo de inteligencia. Asimismo, se atribuyó la responsabilidad de la operación militar y reconoció que mantiene a la uniformada bajo su poder.

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En el segundo punto del documento, el grupo guerrillero manifestó que responsabiliza a las autoridades por cualquier intento de rescate que, según su versión, pueda poner en peligro la vida de la subteniente.

Por otro lado, enviaron un mensaje a los familiares de la uniformada: “saludamos a su familia, les decimos que no sientan temor, que estos son los rigores de la guerra que a diario vive el país, que María Camila se encuentra bien y se le respetará sus derechos, de acuerdo a las realidades de guerra que vive la región”.

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