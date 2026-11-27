Los viajeros que compren sus tiquetes en Wingo.com ya pueden pagar el vuelo a cuotas con Addi, sin necesidad de tener una tarjeta de crédito.

La aerolínea anunció el nuevo medio de pago el 26 de noviembre de 2026. La opción está disponible para rutas nacionales e internacionales, siempre que la compra se haga en pesos colombianos.

La financiación cubre el tiquete y los servicios que el pasajero agregue a la reserva, como equipaje de mano o de bodega, selección de silla y asistencia de viaje. Addi se suma a las opciones de pago que ya ofrece Wingo, entre ellas tarjetas débito y crédito, PSE y efectivo en puntos autorizados.

¿Cómo comprar tiquetes de Wingo con Addi?

En Wingo.com, elija la ruta, las fechas del viaje y los servicios que quiera incluir. Al momento de pagar, seleccione Addi. La página lo llevará a la plataforma de financiación, donde deberá ingresar sus datos y validar su identidad.

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Si Addi aprueba la solicitud, podrá escoger entre los planes de cuotas disponibles. Una vez complete el proceso, regresará a Wingo.com para consultar el estado del pago y verificar si la reserva quedó confirmada. Las condiciones de financiación dependen de la evaluación de Addi.

“En Wingo sabemos que ofrecer tarifas bajas es solo una parte de lo que significa hacer más accesibles los viajes”, dijo Jorge Jiménez, vicepresidente Comercial y de Planeación de la aerolínea. Cristina Mejía, vicepresidenta Comercial de Addi, señaló que la alianza busca “acercar esa flexibilidad a los viajes”.

¿Hasta cuándo estarán disponibles las ofertas de BlackFly?

La llegada de Addi coincide con BlackFly, la campaña de descuentos de Wingo que va hasta el 29 de noviembre de 2026 y ofrece tiquetes para viajar entre enero y agosto de 2027.

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Entre las tarifas anunciadas están Bogotá–Medellín desde $59.900 y Bogotá–Panamá desde USD 117, ambas por trayecto. La promoción también incluye vuelos a Puerto Plata, en República Dominicana.