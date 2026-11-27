La australiana Erin Patterson, condenada a cadena perpetua por el asesinato de tres familiares de su esposo mediante un almuerzo preparado con hongos venenosos, presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Australia en un último intento por revertir su condena y recuperar la libertad, según informaron medios locales este viernes.

El caso, que captó la atención internacional, se remonta a 2023, cuando Patterson sirvió una comida que contenía setas tóxicas a los padres y una tía de su entonces esposo, de quien estaba separada. Tras un mediático juicio, la mujer de 52 años fue declarada culpable de triple asesinato y sentenciada a prisión de por vida.

Último recurso ante la justicia australiana

De acuerdo con la cadena pública ABC y el diario The Age, Patterson solicitó al máximo órgano judicial del país que revise tanto su condena como la pena de cadena perpetua impuesta en su contra.

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La procesada sostiene que fue víctima de un “error judicial” durante el proceso y previamente había solicitado al Tribunal de Apelaciones del estado de Victoria que anulara las condenas, ordenara un nuevo juicio o la dejara en libertad.

No obstante, el mes pasado esa instancia rechazó la apelación y ratificó la sentencia, concluyendo que los hechos correspondían a crímenes “cuidadosamente planificados y deliberados”.

Defensa alega irregularidades en el juicio

Los abogados de Patterson argumentan que durante el proceso se produjeron graves errores judiciales, incluyendo un contrainterrogatorio que califican como “opresivo” y decisiones injustas relacionadas con la admisión de pruebas.

Pese a esos señalamientos, el Tribunal de Apelaciones consideró que la gravedad de los asesinatos justificaba plenamente la cadena perpetua e incluso indicó que los delitos merecían una sanción más severa.

Ahora será el Tribunal Superior de Australia el encargado de decidir si admite o no el recurso presentado por Patterson, un procedimiento que podría extenderse durante varios meses antes de que se conozca una resolución definitiva.