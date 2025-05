Ricardo Henao, presentador de Noticias RCN, fue víctima de robo mientras montaba bicicleta en Bogotá

El periodista y presentador deportivo de Noticias RCN, Ricardo Henao, fue víctima de un robo en Bogotá mientras se movilizaba en bicicleta, una actividad que practica con frecuencia.

El hecho ocurrió cuando dos hombres, haciéndose pasar por ciclistas, lo engañaron para quitarle su bicicleta sin recurrir a la violencia ni usar armas.

Un supuesto gesto de cortesía terminó en robo

Según relató el propio Ricardo, el engaño comenzó cuando uno de los supuestos ciclistas se le acercó y, con una actitud amigable, le pidió detenerse un momento con el argumento de entregarle una tarjeta. “Me dijo: ‘Yo vivo aquí al frente, quiero pasarle mi tarjeta’. Cedí, paré, fui al frente hacia un edificio”, narró el periodista.

En ese momento apareció otra persona, también vestida de ciclista, que venía caminando con algunos productos en la mano. “Me dijo: ‘Mire, este es mi primo, él también es ciclista. Espere un momentico, yo voy y le traigo la tarjeta’”, continuó Ricardo.

“Necesitamos esa bicicleta”: el momento del engaño

Fue entonces cuando se reveló el verdadero objetivo del encuentro. “Simplemente dijo: ‘Mire, la bicicleta es la que necesitamos, necesitamos esa bicicleta’. Se la llevó y obviamente no hubo ninguna acción violenta, no un arma, no cuchillo para intimidar. Simplemente operaron de esa forma. Fue un engaño”.

Este tipo de modalidad, basada en la manipulación de la confianza y sin uso de fuerza física, se ha vuelto cada vez más común en la capital, especialmente contra quienes practican ciclismo recreativo o deportivo. Ricardo Henao hizo pública su denuncia para alertar a la ciudadanía y visibilizar esta creciente problemática de seguridad en las calles de Bogotá.

El equipo de Noticias RCN respalda a Ricardo y hace un llamado a las autoridades para reforzar la protección a los ciclistas, víctimas constantes de este tipo de robos en la ciudad.