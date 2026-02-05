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Conmoción por brutal asesinato de una mujer a manos de su hijo en Antioquia

Durante la intervención de la Policía, un uniformado resultó herido.

Noticias RCN

mayo 02 de 2026
02:48 p. m.
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Un trágico episodio de violencia intrafamiliar sacudió la madrugada del barrio El Pombal en Caldas, Antioquia.

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Un joven de 26 años presuntamente asesinó con arma blanca a su madre, María Teresa Martínez, de 45 años, en un hecho que conmocionó a los vecinos y dejó a un policía herido durante la intervención.

Vecinos se alertaron por los gritos

Los gritos de auxilio interrumpieron el sueño de los residentes del sector, quienes alertaron a las autoridades sobre la situación de extrema violencia que se desarrollaba en la vivienda.

“Yo soy una de las personas que está más afectada, porque fue muy duro no escuchar a alguien pidiendo ayuda y saber que su propio hijo lo hizo”, relató una vecina del lugar.

Según el reporte policial, después de cometer el homicidio, el presunto victimario intentó quitarse la vida. Las personas, aunque alertadas por los gritos, no pudieron intervenir debido a que el joven portaba un arma blanca.

Joven hirió a uno de los policías

“Uno ya no podía hacer nada más porque realmente él estaba armado, entonces era muy complejo intervenir, pero sí fue muy triste”, manifestó otro testigo.

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Cuando las unidades policiales llegaron al lugar, el joven también arremetió contra ellos, hiriendo a uno. Ante esta situación, la Policía tuvo que hacer uso de la fuerza para controlar al agresor.

“En el momento de la intervención policial, uno de nuestros integrantes resultó lesionado. Por ello, se utilizó la fuerza de manera racional y proporcional y las armas legítimas del Estado que nos ha dado para proteger la integridad de las personas”, informó el comandante de la Policía del Valle de Aburrá, general Henry Bello.

El presunto agresor fue trasladado y permanece bajo custodia policial en una unidad de cuidados intensivos. Las autoridades revelaron que registra antecedentes por porte, fabricación de estupefacientes, concierto para delinquir y lesiones personales.

María Teresa Martínez, la víctima, era oriunda del municipio de Venecia, en el suroeste de Antioquia. Según testimonios de compañeros de trabajo y vecinos, era una mujer muy querida en su comunidad, aunque lamentablemente era víctima de constantes agresiones, situación que conocían quienes la rodeaban.

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