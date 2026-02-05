Iraní capturado en Pereira se hacía pasar por vendedor de telas mientras lideraba red de migrantes

En una operación conjunta entre la Fiscalía General de la Nación, el bloque de búsqueda de la Policía Nacional y la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI), fue capturado en Pereira el ciudadano iraní Jafar Tarakory, señalado de liderar una red transnacional dedicada al tráfico de migrantes.

El extranjero llevaba cerca de dos años radicado en la capital de Risaralda, donde aparentaba ser comerciante de telas y ropa, mientras coordinaba el traslado irregular de compatriotas hacia Estados Unidos.

Según las investigaciones, cobraba hasta 30.000 dólares por persona en paquetes que incluían transporte, hospedaje, alimentación, líneas móviles y acompañamiento durante todo el recorrido por Colombia, Centroamérica y México.

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Acusación formal y proceso de extradición

La captura se produjo en medio de un allanamiento en el área metropolitana de Pereira, donde se incautaron equipos electrónicos y dinero en efectivo.

Tarakory quedó a disposición de la Fiscalía mientras avanzan los trámites de extradición hacia una Corte Distrital en Texas, que lo requiere por conspiración, tráfico de migrantes y concierto para delinquir.

El escrito de acusación de la justicia estadounidense detalla que entre diciembre de 2022 y mayo de 2024 introdujo ilegalmente a un número significativo de migrantes en territorio norteamericano.

De ser hallado culpable, podría enfrentar una condena considerable en prisión, según las leyes federales de Estados Unidos.