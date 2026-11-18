En medio de las actuaciones judiciales relacionadas con los crímenes cometidos durante el conflicto armado, un nuevo testimonio apunta a presuntas responsabilidades de antiguos integrantes de la cúpula de las Farc en hechos de violencia contra menores de edad y mujeres reclutadas por esa organización.

Noticias RCN habló en exclusiva con Jorge Iván López, un excombatiente que asegura haber sido reclutado cuando tenía apenas 14 años y haber integrado durante tres años, entre 1997 y el 2000, diferentes unidades encargadas de la seguridad del antiguo secretariado de las Farc.

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El hombre sostiene que durante su permanencia en las filas guerrilleras tuvo conocimiento directo de decisiones internas y procedimientos disciplinarios que, según su relato, terminaban incluso con la ejecución de integrantes de la organización.

Sus señalamientos involucran a Sandra Ramírez, actual senadora y antigua integrante de las Farc, a quien atribuye participación y conocimiento de algunos de esos episodios

¿Qué reveló el excombatiente sobre Sandra Ramírez?

Uno de los episodios más delicados relatados por López tiene que ver con el asesinato de una adolescente de 16 años, identificada por él como Mirella, quien habría sido sometida a un consejo de guerra dentro de la organización guerrillera.

De acuerdo con su versión, Sandra Ramírez habría integrado el grupo de personas que intervino en ese procedimiento, en el que se tomó la decisión de ejecutar a la menor.

Ella era de la columna Juan José Rondón. La Juan José Rondón era parte también de la seguridad del secretariado en esos tiempos como jurado y ella hizo parte de ese jurado ahí. Ella se dio cuenta de todo lo que pasó, ella se dio cuenta que Mirella salió fusilada.

El entrevistado también relató otro episodio relacionado con una mujer llamada Carolina, quien habría sido sometida a un legrado. Según López, Ramírez también habría participado en ese acto.

A ella la dieron de baja después y a Carolina le hicieron un legrado y Sandra Ramírez participó en el legrado que le hicieron a ella.

'Era la mano derecha de Marulanda': los señalamientos sobre su poder en la guerrilla

Otro de los aspectos que López expuso durante la entrevista tiene que ver con el papel que, según él, desempeñaba Sandra Ramírez dentro de la estructura de las Farc y su cercanía con Manuel Marulanda Vélez, conocido como alias Tirofijo.

El excombatiente sostiene que, aunque Ramírez no necesariamente tenía un mando militar directo, su posición dentro de la organización le permitía conocer las decisiones y ejercer influencia sobre sus integrantes.

Era la camarada de Sandra y a ella había que hacerle caso, no tenía el mando directo, pero había que hacerle caso porque era la mano derecha de Marulanda. Ella sabía todo lo que pasaba, todo lo que pasaba en las Farc pasaba por oídos de ella.

En su relato, López insistió en que los consejos de guerra y las decisiones relacionadas con posibles fusilamientos eran conocidos por los integrantes del antiguo secretariado, entre ellos, según afirma, Ramírez.

De reclutado a los 14 años a integrante del Ejército: ahora pide ser reconocido como víctima

Jorge Iván López asegura que permaneció aproximadamente tres años en las Farc, desde 1997 hasta el 2000. Durante ese periodo, afirma, pasó por diferentes unidades y estuvo vinculado a labores de seguridad del secretariado, además de integrar el bloque móvil.

Posteriormente abandonó la organización y se vinculó a las Fuerzas Militares. Sin embargo, sostiene que, pese a haber buscado reconocimiento como víctima del conflicto armado, no logró ser acreditado ante la JEP ni acceder a medidas de reparación.

Según explicó, cuando intentó presentarse ante la jurisdicción, le solicitaron documentos y soportes que, por las circunstancias en las que ocurrieron los hechos que denuncia, considera difíciles de conseguir.

Me presenté como para presentarme como víctima y no me recibieron porque tenía que llevar comprobantes. ¿Son comprobantes que tengo que ir a decirle a quién? ¿A Marulanda, a Sandra Ramírez? Venga, ¿recuerda de mí? Yo estuve acá. Pero no se me presentó nada.

El hombre asegura que todavía espera una respuesta institucional que le permita acceder al reconocimiento como víctima y que sus denuncias sean escuchadas.