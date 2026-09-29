Prima de Navidad 2026 para pensionados de Colpensiones: así será el pago

Los pensionados de Colpensiones recibirán sus mesadas de noviembre y diciembre de 2026, incluida la conocida prima de Navidad, pese al faltante presupuestal detectado por el Gobierno para cubrir las obligaciones pensionales de final de año.

El Ejecutivo aseguró que encontró una ruta para garantizar los recursos y evitar afectaciones en los pagos.

Y es que hace unos días, la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, explicó que se identificó una dificultad presupuestal cercana a los $5 billones para responder por las mesadas de noviembre y diciembre. Ante esta situación, el Gobierno inició un trabajo conjunto entre Hacienda, Trabajo y Colpensiones.

¿Cómo será el pago de la prima de Navidad de Colpensiones en 2026?

Según lo anunciado por el Gobierno, la ruta diseñada permitirá disponer de los recursos necesarios para cumplir con las obligaciones de final de año. Por esta razón, los pensionados no tendrían una reducción en sus mesadas por la situación presupuestal identificada.

RELACIONADO Exjuez fue enviado a prisión por presuntas irregularidades en embargos de pensiones

La denominada prima de Navidad corresponde a la mesada 13, es decir, una mensualidad adicional que reciben los pensionados. No se trata de un nuevo subsidio o beneficio creado para 2026.

El artículo 50 de la Ley 100 de 1993 establece esta mensualidad adicional para pensionados por vejez o jubilación, invalidez y sustitución o sobrevivencia.

¿Cuándo recibirán la prima de Navidad los pensionados?

La mesada adicional debe pagarse durante la primera quincena de diciembre y corresponde al mismo valor de una mensualidad ordinaria de la pensión.

El Gobierno aseguró que también están garantizadas las mesadas ordinarias correspondientes a noviembre y diciembre. La administración nacional informó oficialmente el 26 de septiembre que había encontrado una solución para cubrir el faltante presupuestal.

En cuanto al calendario general de pagos, FOPEP establece como regla que la mesada se paga el día 25 de cada mes o el siguiente día hábil.

RELACIONADO Las razones por las que Colpensiones solicitó aplazar la implementación de la reforma pensional

De esta manera, los pensionados mantienen el derecho a recibir su pago adicional de Navidad durante 2026, mientras el Gobierno adelanta los ajustes presupuestales necesarios para garantizar los recursos.