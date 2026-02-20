Multas a transportadores: el nuevo control que exige el RNDC

Las empresas de transporte deberán reportar en tiempo real, con fecha y hora exacta, sus procesos de cargue y descargue mediante sistemas de monitoreo de flota vinculados directamente al Gobierno. Ignorar esta actualización tecnológica, amparada en la Resolución 20243040058015, expondrá a las compañías a severas multas y auditorías. Descubra qué necesita su flota para cumplir la norma, evitar dolores de cabeza y proteger su operación comercial.

¿Qué cambia con la nueva resolución del RNDC en Colombia?

Aunque la obligación de reportar los tiempos logísticos existe desde 2013 (Resolución 377), el nivel de exigencia técnica ha dado un giro radical. La reciente Resolución 20243040058015 establece que el sistema de información digital será el único eje central válido para la expedición de manifiestos y la trazabilidad total de la mercancía en el país.

Esto obliga a las empresas de transporte a dejar atrás los reportes manuales o diferidos. Ahora, la sincronización entre el vehículo en ruta y la plataforma del Ministerio debe ser inmediata y precisa, garantizando una transparencia total sobre la ubicación y el estado de la carga.

Multas y sanciones: ¿Qué pasa si no reporta en tiempo real?

El Ministerio de Transporte ha sido claro: no hay margen para la evasión. Las empresas que omitan esta obligación, reporten fuera de los tiempos establecidos o no utilicen los medios tecnológicos exigidos, enfrentarán graves consecuencias:

Investigaciones administrativas : Apertura de expedientes disciplinarios ante la Superintendencia de Transporte.

: Apertura de expedientes disciplinarios ante la Superintendencia de Transporte. Sanciones económicas : Multas que impactarán directamente la rentabilidad de las transportadoras.

: Multas que impactarán directamente la rentabilidad de las transportadoras. Auditorías recurrentes: Mayor vigilancia y escrutinio sobre las operaciones diarias.

Un dato crucial: Ante cualquier inconsistencia detectada en la plataforma, las empresas tendrán un tiempo contrarreloj. Dispondrán de un plazo máximo de solo 72 horas para validar y corregir los datos antes de que las sanciones sean irreversibles.

El peligro de usar sistemas GPS no integrados al RNDC

Uno de los errores más comunes en el sector logístico colombiano es la fragmentación tecnológica. Daniel Ocampo, vicepresidente de Operaciones para América Latina de Zonar Systems, advierte sobre los riesgos de tener proveedores separados.

Muchas empresas tienen el GPS con un proveedor y la plataforma de reporte con otro. Esto suele generar dificultades técnicas al momento de identificar el origen de una falla, obligándolas a gestionar soluciones con dos compañías distintas, lo que consume tiempo vital y pone en riesgo el reporte oportuno

Explica Ocampo.

En un escenario donde solo se tienen 72 horas para subsanar errores, depender de integraciones limitadas o de terceros se convierte en un riesgo operativo inasumible.

¿Cómo optimizar el control de flota y evitar sanciones del Ministerio?

Para mitigar los riesgos de incumplimiento y asegurar el éxito ante los cambios frecuentes en los criterios técnicos del RNDC, las empresas deben migrar hacia soluciones integrales.

Contar con un ecosistema centralizado permite integrar en un solo lugar:

El monitoreo GPS en tiempo real. La plataforma de gestión de flota. El registro automatizado y directo ante el RNDC. El soporte técnico especializado.

Proveedores capacitados para gestionar este registro de manera directa, como Zonar Systems, ofrecen paneles detallados que cruzan la información del vehículo (placa) y del conductor con la ubicación exacta.

"Nuestra plataforma les permite a las empresas validar que lo reportado al RNDC coincide con la operación real, previniendo inconsistencias, evitando reprocesos e identificando desviaciones de forma inmediata para actuar a tiempo", agrega el directivo.

Con la tecnología adecuada, el reporte al Registro Nacional de Despachos de Carga deja de ser una carga administrativa estresante y se convierte en una ventaja competitiva que protege tanto el bolsillo como la reputación de las transportadoras colombianas.