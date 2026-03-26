Fiscalía analizará posibilidad de reactivar orden de captura a alias Calarcá por posibles incumplimientos

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, sostuvo una reunión con el consejero comisionado de Paz, José Otty Patiño Hormaza, en la que se definió una metodología de seguimiento al cumplimiento de los requisitos para mantener la suspensión de órdenes de captura en el marco de la Ley 2272 de 2022.

El mecanismo responde a los parámetros fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-525 de 2023 y contempla revisiones periódicas, de acuerdo con los acontecimientos, con la participación de instituciones cuya misión esté relacionada con el proceso.

Caso de alias Calarcá Córdoba será examinado

La Fiscalía informó que en los próximos días se aplicará esta metodología al caso de Alexander Díaz Mendoza, conocido como alias Calarcá Córdoba, quien actúa como representante del autodenominado Estado Mayor de Bloques y Frentes de las disidencias de las Farc en la Mesa de Diálogos de Paz con el Gobierno Nacional.

Supervisión de condiciones en los diálogos de paz

El seguimiento busca garantizar que se cumplan las condiciones establecidas para mantener la suspensión de las órdenes de captura, en el marco de los diálogos de paz.

La Fiscalía subrayó que la publicación de este comunicado responde a razones de interés general, en el contexto de los avances institucionales para dar transparencia al proceso de paz y a las decisiones judiciales que lo acompañan.