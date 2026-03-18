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Odontólogo destapó lo que le confesó Zulma Guzmán en una cita mientras las menores morían envenenadas

La señalada asesina serial se realizó un tratamiento dental que requería con urgencia antes de irse del país.

Odontólogo destapó lo que le confesó Zulma Guzmán en una cita mientras las menores morían envenenadas
Foto: captura de video Noticias RCN.

Noticias RCN

marzo 18 de 2026
01:55 p. m.
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La Fiscalía continúa reconstruyendo los movimientos de Zulma Guzmán Castro, señalada como presunta asesina serial y responsable de enviar chocolates envenenados con talio que causaron la muerte de dos menores en abril de 2025.

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Noticias RCN conoció una declaración exclusiva del odontólogo que la atendió días después de los envenenamientos, en la que reveló detalles sobre su plan para escapar de Colombia.

De acuerdo con el testimonio del odontólogo Daniel González, conocido en primicia, Zulma Guzmán llegó a su consultorio en la localidad de Chapinero el 5 de abril a las 10:00 de la mañana para realizarse un tratamiento estético.

Durante la consulta, la mujer le manifestó que tenía todos los planes para irse a vivir a Argentina, como efectivamente sucedió.

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Zulma Guzmán habría enviado un tercer domicilio en plena cita odontológica

La relevancia de esta declaración radica en la coincidencia temporal con un tercer envío de paquetes presuntamente envenenado, mientras Guzmán recibía atención odontológica, entre las 10:00 y las 11:00 de la mañana, cuando una persona entregaba un paquete destinado a una mujer llamada Catalina.

Los investigadores han puesto en la lupa a Zenaida Pava Vargas, quien se ajustaría a las características de la persona que habría dejado ese envío, según la descripción del recepcionista del centro médico que recibió el paquete.

El 5 de abril, cuando acudió al odontólogo, apenas habían transcurrido dos días desde el 3 de abril, fecha en que habría enviado frambuesas con chocolate envenenadas con talio. Para ese momento, tres menores de edad se debatían entre la vida y la muerte por la intoxicación.

La Fiscalía sostiene que Zulma Guzmán sería responsable de tres envíos de chocolates impregnados con el letal metal, de los cuales logró concretar dos entregas.

Los investigadores están utilizando estas pruebas para construir el perfil de una asesina serial quien habría usado el talio como su arma letal mientras planificaba meticulosamente cada paso.

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Zulma Guzmán le contó al odontólogo que se iba a vivir en Argentina

El comportamiento de Guzmán durante esos días críticos resulta particularmente perturbador, mientras sus víctimas agonizaban, ella se realizaba una limpieza dental de urgencia sin remordimiento, según la Fiscalía.

Simultáneamente preparaba su huida del país. El odontólogo sabía que se iría a vivir a Argentina y habría servido involuntariamente como coartada durante el intento de envío del tercer paquete envenenado.

Las autoridades continúan encajando las piezas de este complejo rompecabezas criminal, día tras día, mientras recopilan evidencias sobre los homicidios que Zulma Guzmán habría calculado fríamente utilizando el talio como método de ejecución.

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